"Жінка, неначе Багіра": популярний український гурт заспівав про Кунгфу

Latexfauna (фото: facebook.com/latexfauna)

Latexfauna порадували шанувальників новим треком

Популярний київський дрім-поп гурт Latexfauna випустив трек під назвою "Kungfu", який увійде до нового альбому колективу.

Ця пісня звучить нетипово і відрізняється від попереднього матеріалу "латексів".

"Кунгфу - це не просто бойове мистецтво. Це усе, що ми робимо. Принципи Кунгфу - любити усе, чим би ти не займався, хай то мистецтво чи прибирання в хаті. Кунгфу це смирення. Коли одні люди сприймають щось, як життєві трагедії, людина Кунгфу розуміє, що це природній стан речей. Крізь прийняття і любов вона іде до просвітлення", - пояснюють музиканти.

Відео: YouTube/LATEXFAUNA

Текст пісні "Kungfu"

Ранок - це просто планета докрутилась до світла

І буде світла

І розлітаються жертви за подихом вітру

Тигреня буде ситим

Москіти вранці не п’ють нашу кров,

Бо закон є любов

Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу

З нами розмовляло Кунгфу

Днина - це просто планета поглинає фотони

Крізь кедрові крони

І серед тихої млості діти стають дорослі

А дорослі - спомин

Ти плачеш за ними знову, ти плачеш за ними знов

Бо закон є любов

Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу

З нами розмовляло Кунгфу

Вечір - це просто планета насипає гормони

Тіло прагне гармонії

Жінка, неначе Багіра, хоче твоєї шкіри

Вона в тебе вірить

Їй належать твої таланти, належить тепер твоя кров

Бо закон є любов

Любов є закон

Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу

З нами розмовляло Кунгфу

Додамо, що цей трек та інші улюблені хіти можна буде почути на найближчому сольному концерті Latexfauna 23 листопада у столичному клубі Atlas.

Раніше відомий репер присвятив трек захисникам Донецького аеропорту.

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Відео: РБК-Україна