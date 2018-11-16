"Жінка, неначе Багіра": популярний український гурт заспівав про Кунгфу

Latexfauna порадували шанувальників новим треком
Популярний київський дрім-поп гурт Latexfauna випустив трек під назвою "Kungfu", який увійде до нового альбому колективу.
Ця пісня звучить нетипово і відрізняється від попереднього матеріалу "латексів".
"Кунгфу - це не просто бойове мистецтво. Це усе, що ми робимо. Принципи Кунгфу - любити усе, чим би ти не займався, хай то мистецтво чи прибирання в хаті. Кунгфу це смирення. Коли одні люди сприймають щось, як життєві трагедії, людина Кунгфу розуміє, що це природній стан речей. Крізь прийняття і любов вона іде до просвітлення", - пояснюють музиканти.
Відео: YouTube/LATEXFAUNA
Текст пісні "Kungfu"
Ранок - це просто планета докрутилась до світла
І буде світла
І розлітаються жертви за подихом вітру
Тигреня буде ситим
Москіти вранці не п’ють нашу кров,
Бо закон є любов
Любов є закон
Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу
З нами розмовляло Кунгфу
Днина - це просто планета поглинає фотони
Крізь кедрові крони
І серед тихої млості діти стають дорослі
А дорослі - спомин
Ти плачеш за ними знову, ти плачеш за ними знов
Бо закон є любов
Любов є закон
Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу
З нами розмовляло Кунгфу
Вечір - це просто планета насипає гормони
Тіло прагне гармонії
Жінка, неначе Багіра, хоче твоєї шкіри
Вона в тебе вірить
Їй належать твої таланти, належить тепер твоя кров
Бо закон є любов
Любов є закон
Серед кедрових гігантів і крізь майстера Шифу
З нами розмовляло Кунгфу
Додамо, що цей трек та інші улюблені хіти можна буде почути на найближчому сольному концерті Latexfauna 23 листопада у столичному клубі Atlas.
Раніше відомий репер присвятив трек захисникам Донецького аеропорту.
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Відео: РБК-Україна