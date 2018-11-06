"Спалах": известный рэпер посвятил трек защитникам Донецкого аэропорта

Фрил (фото: пресс-служба артиста / Евгения Люлько)

Этот откровенный трек был написан во время последних боев за аэропорт

Известный украинский рэпер Freel выпустил второй сингл со своего нового альбома, релиз которого состоится 19 ноября. Трогательная композиция о войне, в частности, о защитниках Донецкого аэропорта, называется "Спалах".

"Этот трек написан во время последних боев за Донецкий аэропорт. Следя вместе со всей страной за новостями, я думал: "Я должен что-то сделать, нельзя сидеть, сложа руки". И написал "Спалах". Плакал и писал, писал и снова плакал... Песня долго лежала, ожидая своего времени. Я вернулся к ней, когда мой лучший друг, писатель Артем Чех, пошел на войну. Я знал, что иногда Чех так же, как герой песни, звонит домой с передовой, просто чтобы сказать жене, что любит ее, что он жив", - рассказывает Фрил.

Фрил (фото: пресс-служба артиста / Андрей Ермоленко)

Однажды Фрил исполнил песню, посвященную воинам, перед самыми "киборгами".

"Главным испытанием для этого трека стал момент, когда я вживую исполнял его перед настоящими "киборгами". Это произошло в арт-поселении "Обирок", который основал Леонид Кантер, режиссер фильмов "Війна за свій рахунок", "Добровольці Божої Чоти", "Міф". После выступления "киборги" подходили ко мне с одобрением - мол, Фрил, клевый трек, выпускай!" - говорит артист.

Видео: YouTube/Me.Freel

Добавим, что в лирик-видео использованы кадры из видео "Дума про піхотинця. 1908-2018", отснятые оператором Константином Кляцкиным.

Текст песни "Спалах":

Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами,

Мама, дивись, ти вві сні кров'ю із носа подушку заляпала,

Мама у дзеркала тихо шепоче так: "Синочка, синочка, рідний!"

Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно.

Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало.

Нашо на нього ви лізли? Чи вам землі видавалося мало?

Вчора ти з крові і плоті - і вже сьогодні лиш номер.

Мамо, тут холодно, що буде потім? Холод собачий, піднятий комір.

Бога немає, мам! Як він мене забере?

Страху немає, це означає, що не існує і смерті,

Все було б добре, та нам всім під ноги з дерев,

Цієї осені падали зверху тільки порожні конверти.

О, не журися за тіло, це лиш набір - шкіра та м'язи,

Мапу щодня я малюю тобі, та тут немає дороговказів.

Нас з пацанами багато - іскрами вгору вогняний гейзер,

В небо сьогодні погляньте із татом, я поряд із Бетельгейзе.

Я тихо жив, не користуючись попитом, був із емоцій і м'яса,

В аеропорті будь-хто стане роботом, і вже забув я своє ім'я сам.

Мої суглоби - шарніри, а замість крові мастило - і пофіг

Вами сьогодні в прямому ефірі тут повечеряє Сергій Прокоф'єв

Ми тут зажаті, напевно, у найміцніші на світі лещата,

Мам, ще не темно, можна ми з хлопцями ще забіжим на Хрещатик?

Стукають разом із серцем підошви, діжка із квасом, каштани, пломбір.

Мамо, мамусю, а можна я з пошти прямо в дитинство подзвоню тобі?

Сумно і пусто - так найчастіше, серце моє має бути хоробрим,

Станеш мангустом, коли у тиші навколо тебе чатують лиш кобри,

Із злетних смуг наших відносить в Валгаллу вогняним вихором,

Плач Ярославни по всій країні - від Позняків і до Сихова.

Ти пам'ятаєш, залізом просякло повітря, в день той напилась земля,

Звідки калюжі ці, хто їх тут витре, сльози іржаві з'їдає імла,

Я як щеня, що не люблять, на глибину залізло й не тоне,

Ні, ми не роботи, ми живі люди, нас півкраїни залізобетонних

Я сподіваюсь, ти іще не спала,

Я сподіваюсь, що не розбудив,

Здається, це останній залп, останній спалах,

Дзвоню, бо я люблю тебе, бо я іще живий.

Напомним, на прошлой неделе Фрил выпустил клип "Intro", снятый на первый сингл с его будущего альбома.

Видео: YouTube/Me.Freel

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