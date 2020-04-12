Пекуча спокусниця: Регіна Тодоренко показала запальний танець на камеру

Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко потішила шанувальників своїм танком

Регіна Тодоренко не перестає дивувати своїх шанувальників. Нещодавно відома телеведуча покрасувалася на камеру в розкішному образі. На ній було надіто білосніжне облягаюче плаття, яке ідеально підкреслило її струнку фігуру. На цей раз вона опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram.

Тодоренко станцювала в яскравому червоному платті в білий горошок під пісню Філіпа Кіркорова "Ой, мама, шику дам!".

"На курс нейропсихології в Стенфорді я не потрапила, зате під час проекту Маска я пройшла курс кіркороведення", - написала телеведуча.

Користувачі мережі також прокоментували її відео.

Регіна, чудова жінка;

Яка гарна;

Красуня. Ваша краса, вона інша і не стандартна;

Яка гарна;

Образ пристрасної іспанської жінки дуже обпікає;

Вогонь;

Згусток енергії;

Регіна - ви красуня! А Кіркоров мені відчувається дуже неприємним. Тому і його творчість мені не заходить;

Дивилася просто без звуку - очей не відірвати! Потрібно в кіно зніматися!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко на карантині не розслабляється – вона задіяна на зйомках російського розважального шоу Маска і відлучається на запис ефіру. Але все одно стала набагато більше часу проводити вдома з синочком Майклом і чоловіком Владом Топаловом. Телеведуча дала важливу пораду молодим сім'ям та умилила фото чоловіка з синочком.