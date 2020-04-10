Хвилинка самомилування: Регіна Тодоренко в образі Монро викликала фурор в мережі

Шанувальники Регіни прийшли в захват
Регіна Тодоренко не перестає показувати шанувальникам яскраві образи зі зйомок нового шоу! Зазначимо, що Тодоренко знімається в новому російському проекті "Маска" на каналі НТВ. Звичайно ж, телеведуча не упускає можливості похвалитися яскравими аутфитами. До речі, днями відбулися зйомки фінального епізоду, для якого Тодоренко перевтілилася в неперевершену Мерилін Монро.
Так, Тодоренко покрасувалася на камеру в розкішному образі. На Регіні — білосніжне облягаюче плаття, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Зверніть увагу на декоративні елементи сукні. Наприклад, геометричний виріз і рукави-буф. Романтичні об'ємні рукави — один з провідних модних трендів 2020 року. Також талію телеведучої підкреслює широкий пояс.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
З прикрас образ Тодоренко доповнює кольє і досить масивні сережки з великими блискучими каменями. Довге волосся красуні зібране в елегантну вечірню зачіску з об'ємними хвилями — в стилі самої впізнаваної зачіски Монро.
Також окремої уваги заслуговує макіяж телеведучої, який зроблений з акцентом на жирні стрілки і червоні губи.
“Самомилування, буквально хвилинка)) #маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро. Ви за кого вболіваєте?" — лаконічно підписала нове фото Тодоренко.
Скріншоти: instagram.com/reginatodorenko
Звичайно ж, шанувальники ведучої поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Тодоренко дала важливу пораду молодим сім'ям та умилила фото чоловіка з синочком.