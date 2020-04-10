Хвилинка самомилування: Регіна Тодоренко в образі Монро викликала фурор в мережі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Регіни прийшли в захват

Регіна Тодоренко не перестає показувати шанувальникам яскраві образи зі зйомок нового шоу! Зазначимо, що Тодоренко знімається в новому російському проекті "Маска" на каналі НТВ. Звичайно ж, телеведуча не упускає можливості похвалитися яскравими аутфитами. До речі, днями відбулися зйомки фінального епізоду, для якого Тодоренко перевтілилася в неперевершену Мерилін Монро.

Так, Тодоренко покрасувалася на камеру в розкішному образі. На Регіні — білосніжне облягаюче плаття, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Зверніть увагу на декоративні елементи сукні. Наприклад, геометричний виріз і рукави-буф. Романтичні об'ємні рукави — один з провідних модних трендів 2020 року. Також талію телеведучої підкреслює широкий пояс.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

З прикрас образ Тодоренко доповнює кольє і досить масивні сережки з великими блискучими каменями. Довге волосся красуні зібране в елегантну вечірню зачіску з об'ємними хвилями — в стилі самої впізнаваної зачіски Монро.

Також окремої уваги заслуговує макіяж телеведучої, який зроблений з акцентом на жирні стрілки і червоні губи.

“Самомилування, буквально хвилинка)) #маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро. Ви за кого вболіваєте?" — лаконічно підписала нове фото Тодоренко.

Скріншоти: instagram.com/reginatodorenko

Звичайно ж, шанувальники ведучої поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

"Дуже красиво, елегантно, вишукано"

"Кращий образ"

"Шикарно, виглядає дуже красива"

“Шикарний образ - Регіна красуня. Мені тільки пояс не подобається - я б його взагалі зняла (або замінила )"

“Регіна, як мені подобається цей образ! Просто і приємно очам"

"Красуня, втім, як завжди"

"Дуже красива Региночка!"

"Вам дууже такий спосіб йде"

"Тов, просто нереально красива"

“Моя улюблена вишнева червона помада! Ви прекрасна, Регіна, як завжди"

"Образ ДУЖЕ) Теж полюбуюся"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко дала важливу пораду молодим сім'ям та умилила фото чоловіка з синочком.