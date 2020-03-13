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Жіночна спокуса: Тіна Кароль заворожила пікантним фото в міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 09:57
Жіночна спокуса: Тіна Кароль заворожила пікантним фото в міні
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка звернулася до прихильників з новиною

Тіна Кароль останнім часом робить безпрограшну ставку на сексуальність. На сторінці в Instagram співачка часто публікує пікантні фотографії в спокусливих сукнях, які підкреслюють шикарні форми, а її поява на останньому ефірі шоу Голос країни 10 не змогло залишити байдужим естета Дана Балана. На свіжому кадрі зірка позує в міні з приспущеними бретелями і виглядає дуже спокусливо.

Чорно-біле фото сприймається особливо атмосферно. На ньому співачка прийняла сексуально-задумливу позу, сидячи на стільці. Можна розглянути мереживний елемент на ліфі вбрання, який надає образу своєрідну пікантність. Тіна виділила очі, підреслила виразний погляд, а її волосся м'якими хвилями спадає з плечей.

Підпис до світлини був не надто оптимістичним, адже через карантин у зв'язку з коронавірусом довелося перенести низку концертів всеукраїнського туру поп-діви.

Жіночна спокуса: Тіна Кароль заворожила пікантним фото в міні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Друзі! З причин введеного карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться. Всі квитки, куплені раніше — дійсна. Бережімо одне одного i будьте здорові!" - побажала співачка і опублікувала перелік міст з новими датами виступів.

Шанувальники порадили зірці берегти себе і захоплювалися її ефектним образом.

  • Яка жіночність, супер
  • Красива
  • Ви мій джерело натхнення!
  • Неймовірно прекрасна
  • Неперевершена і найкраща
  • Чарівна!
  • Ооооо, яка крихта
  • Найкраща
  • Чарівна
  • Така дуже гарна

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала пікантний фотозвіт зі свого коцертного шоу в Одесі.

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Новини України Тіна Кароль
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