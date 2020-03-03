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Тіна Кароль у прозорому плащі розохотила мережа оригінальною появою

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2020 - 13:45
Тіна Кароль у прозорому плащі розохотила мережа оригінальною появою
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка одягла трендувую сміливу річ

Тіна Кароль інтригує та заманює шанувальників своїми перевтіленнями – вона з однаковою легкістю приміряє на себе образи блискучої діви і спокусливою кокетки, яка здатна звести з розуму одним лукавому поглядом з-під вій. Співачка признаеться, що вона понемного починає "розквітати" і їй хочеться бути легкою, жіночною і грайливою, в чому собі не відмовляє. На свіжому фото український поп-діви можна побачити дивовижне поєднання елегантності і оригінального підходу до весняного образу.

Артистка опублікувала фотоколаж, на якому позує в незвичайному аутфіте – світлий наряд з дрібним ніжним квітковим принтом, поверх якого одягнутий прозорий плащ – экстравагатная трендова річ нового сезону, яку ризикне приміряти не кожен. Так само на плечах у Тіни лежить пухнастий хутряний ліловий комір.

Поп-діва зробила фірмовий макіяж з акцентом на виразні губи з помадою винного відтінку, а очі, здається, вона вирішила не фарбувати, продемонструвавши природну красу. Біляві локони вона перекинула на одну сторону.

Тіна Кароль у прозорому плащі розохотила мережа оригінальною появою

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники були зачаровані новим образом своєї стильною улюблениці.

  • Нереальна
  • Неймовірна
  • Лялечка
  • Чудово
  • Незвичайне пальто
  • Красуня –весна
  • Найкраща, обожнюю
  • Естетика
  • Прекрасна
  • Цікаве фото
  • Я захоплююся тобою, ти і еталон краси
  • Тіна, ти супер

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль викликала фурор спокусливим луком в червоній сукні з екстремальним декольте.

З розкішним декольте і без червоної помади: Кароль підкорила появою під час Нацвідбору на Євробачення-2020 Ось це декольте! Тіна Кароль блиснула пишним бюстом в провокаційному вбранні
Новини України Тіна Кароль
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