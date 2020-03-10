Тільки Дана не вистачає: Тіна Кароль у боді звела з розуму сексуальною пластикою

Співачка дивує шанувальників пластичністю і чуттєвими образами на сцені
Тіна Кароль захоплює, інтригує і заводить своїх шанувальників не тільки на концертах, але і за допомогою вельми пікантних фото. Кліпи артистки також настільки чутливі, що важко повірити в те, що дійство в кадрі - всього лише фантазія режисера. Так, нещодавно українська поп-діва зізналася, чи був у неї роман з жінкою, адже у відео на спільну пісню з Юлією Саніної з гурту The Hardkiss їх витончений і нежній дует наштовхнув шанувальників на роздуми. Втім, у зірки знайшлася інтригуюча відповідь. Тепер же співачка підігріла фантазію фантів пікантним фотозвітом зі свого недавнього концерту в Одесі.
На знімках відображені найбільш ефектні моменти виступів зірки. Так, вона позує в кадрі в боде, демонструє неймовірну гнучкість і грацію у прозорому вбранні, чуттєво вигинається на ліжку, встановленої прямо на сцені, і вражає акробатичними трюками з шоу-балетом.
У підпису Тіна подякувала одеситів за теплий прийом і подарувала їм гарячі фотоспогади, які не змогли залишити байдужими її багаточисленную армію шанувальників.
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Нагадаємо, що Тіна Кароль в оригінальній білосніжній сукні підкорила Дана Балана в ефірі Голосу країни 10.