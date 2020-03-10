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Тільки Дана не вистачає: Тіна Кароль у боді звела з розуму сексуальною пластикою

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 10:32
Тільки Дана не вистачає: Тіна Кароль у боді звела з розуму сексуальною пластикою
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка дивує шанувальників пластичністю і чуттєвими образами на сцені

Тіна Кароль захоплює, інтригує і заводить своїх шанувальників не тільки на концертах, але і за допомогою вельми пікантних фото. Кліпи артистки також настільки чутливі, що важко повірити в те, що дійство в кадрі - всього лише фантазія режисера. Так, нещодавно українська поп-діва зізналася, чи був у неї роман з жінкою, адже у відео на спільну пісню з Юлією Саніної з гурту The Hardkiss їх витончений і нежній дует наштовхнув шанувальників на роздуми. Втім, у зірки знайшлася інтригуюча відповідь. Тепер же співачка підігріла фантазію фантів пікантним фотозвітом зі свого недавнього концерту в Одесі.

На знімках відображені найбільш ефектні моменти виступів зірки. Так, вона позує в кадрі в боде, демонструє неймовірну гнучкість і грацію у прозорому вбранні, чуттєво вигинається на ліжку, встановленої прямо на сцені, і вражає акробатичними трюками з шоу-балетом.

У підпису Тіна подякувала одеситів за теплий прийом і подарувала їм гарячі фотоспогади, які не змогли залишити байдужими її багаточисленную армію шанувальників.

Солодше персика: Тіна Кароль зачарувала млосним постільною знімком

  • Тіна, ви дивна жінка. Красива, талановита, успішна жінка
  • Тіночка запалює
  • Сама ніжність
  • Дівчина, поруч тільки Дана не вистачає
  • Яка ви красопуся!
  • Шалено красиво
  • Тіночка, ви крута. Обожнюю вас і захоплююся. Справжня богиня
  • Це було чудово
  • Ви-вогонь
  • Так магічно і чудово!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль в оригінальній білосніжній сукні підкорила Дана Балана в ефірі Голосу країни 10.

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Новини України Тіна Кароль
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