Біла королева: Тіна Кароль у відвертій сукні завела Дана Балана на Голосі країни 10

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Молдавський артист не стримався і уклав Тіну в пристрасні обійми

Тіна Кароль не втомлюється розпалювати бурхливу фантазію своїх шанувальників - так, нещодавно співачка відверто розповіла про те, чи був у неї колись роман з ... жінкою. А в новому випуску шоу Голос країни 10, в якому вже почався етап вокальних боїв, знову підкинула вогню давно гуляючим чуткам про свої романтичні стосунки з колегою по суддівським кріслам Даном Баланом. Тіна з'явилася у випуску в розкішному і спокусливому образі, за який її тут же охрестили "білою королевою".

Артистка вибрала для ефіру облягаючу білосніжну сукню від грузинського дизайнера David Koma. Асиметричний виріз в районі грудей акцентував увагу на апетитному бюсті зірки.

Вона доповнила лук білими босоніжками на шпильці, а волосся зібрала в елегантний пучок. До речі, цього разу Кароль відмовилася від улюбленої червоної помади і віддала перевагу нюдовому відтінку.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не обійшлося і без романтики - так, учасники команди Дана Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни.

Переможець проекту "Голос. Діти" Роман Сасанчин і сільський блогер Сергій Клейнис виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайному аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дан її любить", - сказали хлопці перед виходом на сцену, назвавши себе "справжніми амурчиками".

Також Роман Сасанчин сказав, що цією піснею вони з Сергієм хотіли показати, які у Дана до Тіні є "справжні та сильні почуття". "Вони допомогли тобі зізнатися", - звернулася Кароль до Балана.

Той в свою чергу і зовсім вразив всіх, натякнувши на весілля.

"Біла королева вже практично в моїх руках. Мала, коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготувався, приготував промову, подарунки. Все є, ми приходимо і просимо заміж дівчину", – заінтригував Дан.

Українська поп-діва, у свою чергу, підтримала жарт колеги, але зазначила, що "не так швидко все складається".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

А під час виступу іншої пари учасників Тіна і Дан влаштували запальні танці і обнімашки.

Відео: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/_fantina)

Шанувальники прийшли в захват від "хімії" між артистами, а також залишили безліч компліментів ефектному вбранню Тіни.

"Біла Королева, що ви творите з Дракулою? Вам його не шкода". - поцікавилися фоловери.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль викликала фурор спокусливим луком в червоній сукні з екстремальним декольте.