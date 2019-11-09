Жіночно і грайливо: Ані Лорак захопила новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом

Фанати відзначили, що співачка виглядає щасливою і молодшою
Ані Лорак не стала довго страждати після розлучення з чоловіком і батьком своєї дочки Муратом Налчаджіоглу. Співачка переїхала до Москви і досить швидко закрутила новий роман - нині 41-річна артистка перебуває у відносинах з молодшим на 14 років російським саунд-продюсером Єгором Глібом. Нещодавно вона вперше розповіла про їхнє знайомство і зародження почуттів, при цьому шанувальники артистки відзначають, що вона просто-таки помолодшала і виглядає дуже щасливою. А на новому фото в своєму Instagram Кароліна і зовсім змінила імідж!
Співачка з'явилася на фото з новою зачіскою - вона стала володаркою ефектного і стильного чубчика, а колір її волосся став більш насиченим. Лорак позувала в оригінальній блузці з веселим принтом у вигляді чобітків і шкіряній спідниці, променисто посміхаючись на камеру.
"З маленького кроку починається дорога. З посмішки починається стан щастя! Доброго, теплого дня!" - звернулася до підписників виконавиця.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Шанувальники позитивно оцінили новий образ Кароліни і обсипали її компліментами, відзначаючи її помолоділий вигляд і яскраву красу.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, Ані Лорак засвітила пишні форми в одній білизні на світській вечірці.