Жіночно і грайливо: Ані Лорак захопила новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фанати відзначили, що співачка виглядає щасливою і молодшою

Ані Лорак не стала довго страждати після розлучення з чоловіком і батьком своєї дочки Муратом Налчаджіоглу. Співачка переїхала до Москви і досить швидко закрутила новий роман - нині 41-річна артистка перебуває у відносинах з молодшим на 14 років російським саунд-продюсером Єгором Глібом. Нещодавно вона вперше розповіла про їхнє знайомство і зародження почуттів, при цьому шанувальники артистки відзначають, що вона просто-таки помолодшала і виглядає дуже щасливою. А на новому фото в своєму Instagram Кароліна і зовсім змінила імідж!

Співачка з'явилася на фото з новою зачіскою - вона стала володаркою ефектного і стильного чубчика, а колір її волосся став більш насиченим. Лорак позувала в оригінальній блузці з веселим принтом у вигляді чобітків і шкіряній спідниці, променисто посміхаючись на камеру.

"З маленького кроку починається дорога. З посмішки починається стан щастя! Доброго, теплого дня!" - звернулася до підписників виконавиця.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники позитивно оцінили новий образ Кароліни і обсипали її компліментами, відзначаючи її помолоділий вигляд і яскраву красу.

Сама прекрасна, найкраща, люблю тебе Кароліночка

Дуже гарний образ! Чудового вам дня і чудового настрою

наша Улюблена

Яка Ви красива

Вау

Вам дуже підходить чубчик

Я вас не впізнала

З кожним днем все красивіше і Красивіше Ви Кароліна , люблю Вас і Вашу творчість ,а так само моя донечка

Вам дуже йде такий колір волосся і зачіска Ви прекрасні

Одночасно жіночно і грайливо

Вау!)Преображення вам до лиця

Начебто і не скажеш по зовнішності що їй не мало років

Каролін, вас прям не впізнати. Дуже крутий образ. Справжня леді. Дякуємо за мотивацію!

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак засвітила пишні форми в одній білизні на світській вечірці.