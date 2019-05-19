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Жінка-вамп: зваблива Кароль звела з розуму чуттєвим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2019 - 22:40
Жінка-вамп: зваблива Кароль звела з розуму чуттєвим фото
Тіна Кароль захопила новою чуттєвою фотографією (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль виставила нову фотографію

Тіна Кароль продовжує радувати своїх шанувальників ефектними фото в елегантних і спокусливих образах. Новий знімок українська співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль продемонструвала чорно-біле фото в сукні від дизайнера Артема Климчука.

Жінка-вамп: зваблива Кароль звела з розуму чуттєвим фото

 

Тіна Кароль захопила новою чуттєвою фотографією (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі також прокоментували цю фотографію.

  • Взагалі то ми чекали фотки з нової фотосесії. Що б зрозуміти підстриглася ти чи ні. Жінка - загадка!
  • От мені, як фотомоделі дуже цікаво. Звідки ти береш такі красиві пози?! Просто фотографи не завжди точно можуть донести точний образ, це значить те, що ти природжена фотомоделька;
  • Наша зайчик повернулася в Instagram. Я так скучила за тобою;
  • Ця сукня зводить мене з розуму. Хоча, напевно, не сукня;
  • Ти занадто гаряча, малятко;
  • Неймовірна жінка;
  • Справжній секс. Обожнюю такі фото, в них багато сенсу;
  • Красотулька;
  • Неземна краса;
  • Ти засліпила очі мої;
  • Можна вогнегасник в студію;
  • Неймовірна;
  • Красива і жіночна;
  • Без слів. Космос;
  • Неперевершена людина, яка завжди надихає своїми фото.

Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила фанів природною красою. Співачка поділилася ніжним фото без макіяжу.

Раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото.

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Новини України шоубизТіна Кароль
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