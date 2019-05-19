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Женщина-вамп: обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2019 - 22:40
Женщина-вамп: обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото
Тина Кароль восхитила новой чувственной фотографией (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль выставила новую фотографию

Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Новый снимок украинская певица разместила на своей странице в Instagram.

Тина Кароль продемонстрировала черно-белое фото в платье от дизайнера Артема Климчука.

Женщина-вамп: обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото

 

Тина Кароль восхитила новой чувственной фотографией (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи также прокомментировали эту фотографию.

  • Вообще то мы ждали фотки с новой фотосессии. Что б понять подстриглась ты или нет. Женщина - загадка!
  • Вот мне, как фотомодели очень интересно. Откуда ты берешь такие красивые позы?! Просто фотографы не всегда точно могут донести точный образ, это значит то, что ты прирожденная фотомоделька;
  • Наша зайка вернулась в Instagram. Я так соскучилась за тобой;
  • Это платье сводит меня с ума. Хотя, наверное, не платье;
  • Ты слишком горячая, малышка;
  • Невероятная женщина;
  • Настоящий секс. Обожаю такие фото, в них много смысла;
  • Красотулька;
  • Неземная красота;
  • Ты ослепила мои глаза;
  • Можно огнетушитель в студию;
  • Невероятная;
  • Красивая и женственная;
  • Без слов. Космос;
  • Непревзойденная человек, который всегда вдохновляет своими фото.

Напомним, что Тина Кароль пленила фанов естественной красотой. Певица поделилась нежным фото без макияжа.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль показала уникальные семейные фото.

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Новости Украины шоубизТина Кароль
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