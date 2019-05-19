Женщина-вамп: обольстительная Кароль свела с ума чувственным фото

Тина Кароль восхитила новой чувственной фотографией (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль выставила новую фотографию

Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Новый снимок украинская певица разместила на своей странице в Instagram.

Тина Кароль продемонстрировала черно-белое фото в платье от дизайнера Артема Климчука.

Тина Кароль восхитила новой чувственной фотографией (фото: instagram.com/tina_karol)

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Вообще то мы ждали фотки с новой фотосессии. Что б понять подстриглась ты или нет. Женщина - загадка!

Вот мне, как фотомодели очень интересно. Откуда ты берешь такие красивые позы?! Просто фотографы не всегда точно могут донести точный образ, это значит то, что ты прирожденная фотомоделька;

Наша зайка вернулась в Instagram. Я так соскучилась за тобой;

Это платье сводит меня с ума. Хотя, наверное, не платье;

Ты слишком горячая, малышка;

Невероятная женщина;

Настоящий секс. Обожаю такие фото, в них много смысла;

Красотулька;

Неземная красота;

Ты ослепила мои глаза;

Можно огнетушитель в студию;

Невероятная;

Красивая и женственная;

Без слов. Космос;

Непревзойденная человек, который всегда вдохновляет своими фото.

Напомним, что Тина Кароль пленила фанов естественной красотой. Певица поделилась нежным фото без макияжа.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль показала уникальные семейные фото.