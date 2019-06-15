Жінка-пристрасть: Тіна Кароль засвітила розкішний бюст в пікантному вбранні

Популярна співачка Тіна Кароль вміє підкорити шанувальників одним тільки поглядом, причому, навіть якщо справа стосується звичайного фото – краса, грація, спокусливі форми, естетика і чуттєвість вбивають її фанів наповал. Вони з нетерпінням чекають появи свіжих знімків на сторінці поп-діви в Instagram і навперебій поспішають обдарувати її вишуканими компліментами. Так, на новому фото граціозна Тіна позує в оригінальному вбранні з акцентом на розкішні груди.

На чорно-білому знімку (останнім часом зірка обожнює монохром, якщо справа стосується кадрів з фотосесій) артистка зображена в одязі незвичайного крою. Верх ліфа оформлено так, що нагадує частину ліфчика на тонкій бретельці, а , можливо, Тіна просто спустила сукню, бажаючи акцентувати увагу на шикарній зоні декольте та засвітивши біизну у кадрі.

Її волосся акуратно укладене в великі хвилі, а в макіяжі виділені губи, що помітно навіть на монохромному знімку.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від пікантнеого фото своєї улюблениці. Вони не могли намилуватися спокусливою Тіною, про що поспішили повідомити їй в коментарях під знімком.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ах, яка жінка!", "Жінка-пристрасть, жінка-вогонь, з такою можна все!", "Дуже гаряче!", "Схожа на голлівудську зірку 90-х", "Ах, яка жінка, яка жінка, мені б таку!", "Гарна!", "Яка ти!", "Неможливо відірвати погляд", "Дівчина-загадка", "Люблю прокидатися і бачити такі гарячі фотки", - писали підкорені фани.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль зачарувала стриманим і естетичним образом в класичному піджаку і шовковій хустині молочного відтінку. Лук вона доповнила квіткою в руці.

Нагадаємо, що Тіна Кароль викликала фурор в мережі пікантним постільним знімком в одній білизні.

Також Тіна Кароль спокусила чуттєвим кадром з ефектного чорно-білого фотосету.