Жінка-бджола: Катя Осадча без мейкапу поскаржилася на напружені будні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча зазначає, що її будні - це марафон

Катя Осадча останнім часом і справді працює, як "заведена". Телеведуча зі своєю популярною програмою "Світське життя" якимось незбагненним чином встигав потрапляти на всі дрібні і великі світські події, більш того, навіть організувала і провела цілий концерт – "Вечір прем'єр з Катею Осадчою". Не дивно, що телеведуча трохи втомилася і назвала своє життя останнім часом справжнім "марафоном".

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча вирішила трохи "поскаржитися" шанувальникам і написала короткий пост про свою завантаженість.

Пост ведуча супроводила трохи напруженим фото. Незважаючи на те, що на знімку Осадча посміхається, при цьому вона тримається за голову, лоб напружений. Помітно, що світська левиця втомилася. Також вона позує у великих сонцезахисних окулярах, які також приховують втому. А на обличчі немає косметики.

"За останні два тижні ми були у двох відрядженнях, записали великий концерт "Вечір Прем‘єр", побували на десятку заходів та записали три десятки інтерв‘ю. Вже майже 14 років нашому світському марафону :) завтра в ефір вийдемо пізно, але варто дочекатися. До зустрічі в ефірі 00:15", - підписала свій знімок Осадча.

Втомлена Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Каті поспішили підтримати свою улюбленицю, а деякі... поскаржитися у відповідь:

"Надихаєте! Так тримати!"

"Я навіть не уявляю, наскільки це виснажливо!!! Але ви молодці"

"Просто и со вкусом"

"Шо с тобою, мала?"

"Дуже шкода, до всі випуски 'світського' показують так пізно((( Який тоді сенс, якщо доводиться переглядати повтор в інтернеті"

"Зачем ждать то)) потом в нете и без рекламы))"

"Дійсно шкода, що випуски так пізно! Раніше дивилась, а тепер інколи і в інтернеті немає часу глянути. Якби раніше, було б супер"

Нагадаємо, що 18 квітня в Києві пройшов ще один світський захід – церемонія нагородження музичної премії "Золота Жар-птиця". Безумовно, таку подію не змогла пропустити і Катя Осадча, де показала черговий розкішний образ. Так, перед камерами телеведуча з'явилася в оригінальному платті-піджаку від українського дизайнера Ельвіри Гасанової. Облягаюча блискуча сукня вигідно підкреслила фігуру Осадчої.

Також захід відвідала ще одна українська улюблениця – Тіна Кароль. За вечір співачка встигла змінити одразу дві сукні – одна іншої яскравіша.

Так, у першому плаття від українського бренду Кароль з'явилася на червоній доріжці. Родзинка наряду – незвичайний корсет, на якому золотими нитками вишита морда леопарда.

Друге плаття – більш відвертк і чуттєве – в стилі Кароль. Воно золоте, а виробником сукні є всесвітньо відомий бренд Dolce & Gabbana. Шанувальники Кароль назвали свою улюбленицю "богинею".