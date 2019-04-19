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Катя Осадча підкорила елегантністю у сукні-піджаку на церемонії "Золота Жар-птиця" (фото)

Lite » Мода 19.04.2019 - 10:58
Катя Осадча підкорила елегантністю у сукні-піджаку на церемонії "Золота Жар-птиця" (фото)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча зробила серію фото і відео із зірковими гостями

Катя Осадча не змогла пропустити одне з найяскравіших за останній час світських заходів – церемонію нагородження музичної премії "Золота жар-птиця", яка відбулася в Києві 18 квітня (у Палаці "Україна"). Гламурна тусовка зібрала в одному місці "вершки суспільства": Джамала, Настя Каменських, Потап, Тіна Кароль, Злата Огневич і багато інших.

Іменита телеведуча Осачда зі своєю програмою "Світське життя" також відвідала захід і взяла ряд інтерв'ю, які можна буде переглянути в найближчому випуску.

А поки що розглянемо наряд Осадчої для світського вечора. Так, телеведуча красувалася на червоній доріжці в елегантному і дуже незвичайному платті-костюмі: з довгою приталеною спідницею в підлогу. Складається воно з двох частин – немов з блискучої сукні з люрексу і класичного чорного жакета. Дуже оригінальний наряд на Осадчій – від українського бренду GASANOVA.

Свій образ телеведуча доповнила класичними туфлями-човниками чорного кольору, а також ультра маленькою чорною шляпкою з блискучим обідком. Довгі сережки, акуратна зачіска – вечірній образ ідеальний.

Катя Осадча

Стильна Катя Осадча на церемонії "Золота Жар-птиця" (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча і Тополі

Катя Осадча і не менш ошатний фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)

До рчі, ще одна зірка, яка продемонструвала розкішну фігуру на церемонії "Золота Жар-птиця" - чудова Настя Каменських, яка прийшла в прозорому облягаючому платті з чорним боді. Співачка однією з перших поспішила зробити кілька яскравих знімків.

Також тематиці музичної премії за нарядом відповідала Джамала, яка блиснула в стильному комбінезоні з золотим шоейфом. Виконавиця навіть зазначила, що дуже хвилюється перед виходом на червону доріжку і особливо на сцену.

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