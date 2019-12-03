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Еталон краси: 55-річна Моніка Беллуччі здивувала молодим зовнішнім виглядом у зйомці для глянцю

Lite » Мода 03.12.2019 - 20:31
Еталон краси: 55-річна Моніка Беллуччі здивувала молодим зовнішнім виглядом у зйомці для глянцю
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса прикрасила нову обкладинку

Моніка Беллуччі – давно визнаний еталон краси, над яким, здається, не владний ні час, ні все зростаюча конкуренція з більш молодих колег. Принаймні, у зйомці для відомих глянцевих журналів актриса завжди виглядає свіжо і радує нев'янучим зовнішнім виглядом.

Еталон краси: 55-річна Моніка Беллуччі здивувала молодим зовнішнім виглядом у зйомці для глянцюНова обкладинка Моніки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Одна з останніх обкладинок італійської діви – для L'Officiel Maroc. Тут Моніка приміряла нову колекцію культового бренду ювелірних прикрас Cartier, так що образи вийшли розкішними і стильними. На обкладинці Беллуччі одягена в чорне плаття з відкритими плечима, яке доповнило вишукане кольє з різнокольорових каменів. Завершує лук легкий вечірній макіяж і бездоганна укладка. На інших фото зірка також одягла чорні вбрання, завдяки яким прикраси засяяли ще яскравіше.

Еталон краси: 55-річна Моніка Беллуччі здивувала молодим зовнішнім виглядом у зйомці для глянцюЕталон краси: 55-річна Моніка Беллуччі здивувала молодим зовнішнім виглядом у зйомці для глянцю

Моніка в зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Цікаво, що на всіх фото Моніка, яку нещодавно розкритикували в мережі за змарнілий вигляд, виглядає неймовірно молодо і свіжо. Шанувальники буквально засипали сторінку актриси захопленими коментарями і emoji, називаючи її найкрасивішою жінкою у світі і еталоном краси.

Нагадаємо, нещодавно Моніка підкорила публіку виходом у світ в напівпрозорому вбранні від Ralph Lauren. Знаменита красуня відвідала прем'єру фільму Very Ralph, присвяченого легендарному модельєрові Ральфу Лорену. Відверта сукня підкреслила як і раніше струнке тіло Моніки і її природні дані. На вечірці були присутні багато відомих красунь, але без сумніву, яскравіше всіх блищала Моніка.

Секс-символ назавжди: 55-річна Моніка Беллуччі вийшла у світ в напівпрозорой сукні Ralph Lauren Все так само гарна! Моніка Беллуччі в піджаку на голе тіло красується на обкладинці глянцю
Новини України Моника Беллуччи
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