Жінка-мрія: 62-річна Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою в милому домашньому образі

Шерон Стоун – одна з головних зоряних вдохновительниц на карантині – продовжує ділитися незвичайними постами з фоловерами. Цього разу зірка не стала нічому вчити, а просто показала милі фото, зроблені в домашній обстановці в компанії своїх улюбленців: двох французьких бульдогів.

62-річна знаменитість сидить на дивані в оточенні собак. Одягнена вона просто і комфортно – в білий топ з принтом і смугасті штани вільного крою. Наряд підкреслив, що Стоун перебуває у відмінній формі і фігура зірки так само струнка вдома, як і на зйомках для глянцю. На обличчі актриси практично немає макіяжу – лише тон і легкий блиск на губах, а шкіра просто світиться! Шерон посміхається щасливою посмішкою і буквально налаштовує на позитивний лад. «Притискаючись до моїх улюбленців», – підписала зірка галерею.

Шерон зі своїми псами (фото: instagram.com/sharonstone)

Варто було Шерон опублікувати пост, як на неї обрушилася лавина приємних слів і коментарів. Шанувальники не втомлюються захоплюватися, як молодо виглядає голлівудський секс-символ і бажають їй залишатися такою ще багато років. «Ти прекрасна», «Ти жінка моєї мрії», «Я заздрю цим собакам», – пишуть вони під знімками.

Нагадаємо, нещодавно Шерон записала пасхальне привітання для своїх фоловерів. У лагідному ролику зірка зворушливо привітала всіх, хто вже відзначив свято, а заразом зуміла продемонструвати свою чудову форму. Недарма Шерон продовжують кликати для зйомок в численні глянсові видання.

Шерон для Vogue (фото: instagram.com/sharonstone)

Тільки за останній час вічно молода зірка «Основного інстинкту» знялася відразу для двох відомих видань. Перший – американський Harper's Bazaar, де Стоун блищала у кутюрних образах і розкішних сукнях. Другий – для німецького Vogue. Тут легендарної красуні підібрали луки більш суворі. Але є серед них і досить зухвалі. Приміром, на одному фото 62-річна Шерон блищить в ультракоротких чорних шортах.