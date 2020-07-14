Як завжди розкішна: 55-річна Моніка Беллуччі вразила квітучим зовнішнім виглядом у новій зйомці

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Зірка показала нові фото

Моніка Беллуччі не так часто з'являється в мережі – незважаючи на те, що зірка давно завела власний аккаунт в Instagram, вона не поспішає ділитися особистим. На її сторінці не знайти селфі, домашніх фото з дочками або ж просто кадрів зі звичайного життя. Тут є місце тільки робочим проектам. За ними шанувальники можуть відстежити деякі моменти життя італійскої діви, а також переконатися вкотре, що вона все так же чудово виглядає.

Моніка в новій зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кілька годин тому на сторінці Моніки з'явилася нова фотосесія. Вона знялася для журналу Paris Match. На кількох знімках, якими зірка поділилася в блозі, вона позує в розкішному образі в об'єктиві відомого французького фотографа Жиля Бенсімона. Потрібно відзначити, що першим шанувальникам кинувся в очі неймовірно моложавий вигляд Моніки. Вона злегка підняла голову, показавши шию без єдиного натяку на вік.

Актриса виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Образ актриси склали дуже відверті речі – чорне боді, що відкриває пишні груди, вільного крою сорочки, пиджакии та підбори, а доповнюють усе коштовності з великими каменями... Макіяж їй зробили з блискучими тінями на повіках, а волосся уклали в нарочито розпатлану зачіску. Виглядає Моніка привабливо і стильно.

Актриса все так само гарна (фото: instagram.com/gilles_bensimon)

«Неймовірна», «Чудова», «Найкрасивіша на планеті», «Дивна», «Краща завжди», «Просто досконала», «Ідеал краси»... Від таких і їм подібних коментарів сторінка Беллуччі просто вибухнула. Втім, деякі шанувальники запідозрили, що тут не обійшлося без фотошопу. Надто ідеально виглядає на фото 55-річна знаменитість. «Навіщо скільки ретуші? Беллуччі і без того прекрасне», – пишуть шанувальники всесвітньо відомої ікони краси.