"Ненавиджу ваги": апетитна Анна Сєдокова різко сіла на дієту

Анна Сєдокова розповіла про свою дієту (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна Сєдокова поділилася зі своїми читачами секретами схуднення

Анна Сєдокова розповіла про свій метод схуднення. Відома співачка зазначила, що набрала півтора кілограма, хоча вона повинна була худнути, і тепер вона сіла на дієту. Про це Седокова написала на своїй сторінці в Instagram.

"Ненавиджу ваги. Ось прямо вважаю їх найгіршим витвором людства", - написала співачка.

Вона також заявила про те, що переходить на інтервальне голодування. Це не дієта, а більше спосіб життя, але він сприяє схудненню. Методика не вказує, що потрібно їсти, вона відповідає за час. Вона вказує, коли потрібно приймати їжу.

Анна Сєдокова розповіла про свою дієту (фото: instagram.com/annasedokova)

За її словами, в Америці її вже давно практикують, і навіть є спеціальна програма-таймер, який ти сам встановлюєш, в залежності від свого розпорядку дня, а воно розраховує твій наступний прийом їжі так, щоб домогтися 13 чи 16 годин голодування на добу.

Творець програми, до речі, надихнувся Х'ю Джекманом, який використовував метод голодування під час підготовки до ролі Росомахи.

І ось один з методів такого голодування 16/8, або протокол Leangains, був запропонований фітнес-експертом Мартіном Беркханом і являє собою відсутність їжі протягом 16 годин, а решта 8 годин ви розподіляєте 2-3 прийому їжі. Але від шкідливих продуктів краще утриматися, щоб був ефект.

"Тобто, якщо ти вечеряєш в дев'ять вечора, то наступний прийом їжі у тебе повинен бути не раніше першої години дня. Вчора я пообідала щільно в 5 і виходить в 9 вже можна було снідати. Вночі не їла. Не типова для мене поведінка. Але прекрасне почуття голоду! За нього багато що готова віддати", - написала Сєдокова.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми.

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