"Наречений з Грузії": Іраклі Макацарія розповів про зйомки в романтичній комедії

На зйомках нового ігрового сезону шоу "Нового каналу" "Хто зверху?" грузинський бізнесмен і кінопродюсер, екс-"холостяк" Іраклі Макацарія був учасником команди Сергія Притули і грав проти Надії Мейхер, Яни Заєць та Христини Шишпор.

За лаштунками шоу Іраклі розповів про те, що вирішив спробувати свої сили у великому кіно! Макацарія зізнався, що його неодноразово запрошували зніматися, але на його рахунку поки тільки кілька епізодичних ролей.

"У цьому році планую знятися в головній ролі, – розповів Макацарія "Нового каналу". – Готуються зйомки повнометражного фільму – це буде комедія про кохання і стосунки. Її робоча назва – "Наречений з Грузії". Зйомки будуть проходити в Україні та в Грузії. Прокат фільму також пройде в обох країнах".

"Вирішив спробувати себе в якості актора, а не тільки кінопродюсера. Для мене це новий досвід. Неодноразово надходили пропозиції знятися в кіно, як в Україні, так і в Індії, там мені пропонували роль мафіозі. Але на той момент я ще не був готовий".

Іраклі Макацарія на зйомках нових випуском "Хто зверху?" (фото: прес-служба "Нового каналу")

Іраклі також уточнив, що вже є готовий сценарій фільму, який писався українським автором.

"Буде багато цікавих героїв, які розмовляють українською, а також російською з грузинським акцентом. Думаю, що цей фільм зміцнить зв'язок між Грузією і Україною дружніми країнами", – каже Макацарія.

Іраклі зазначив, що зйомки повинні початися в кінці літа, а прем'єра фільму планується в лютому майбутнього року.

А старт нового сезону ігрового шоу "Хто зверху?" – вже восени на "Новому каналі"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового випуску "Хто зверху?"

Також в одному з випусків з'явитися солістка поп-групи НеАнгели Слава Камінська, яка разом з Лесею Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю.