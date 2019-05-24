"Жених из Грузии": Иракли Макацария рассказал о съемках в романтической комедии

На съемках нового сезона игрового шоу "Нового канала" "Хто зверху?" грузинский бизнесмен и кинопродюсер, экс-"холостяк" Иракли Макацария был участником команды Сергея Притулы и играл против Надежды Мейхер, Яны Заец и Кристины Шишпор.

За кулисами шоу Иракли рассказал о том, что решил попробовать свои силы в большом кино! Макацария признался, что его неоднократно приглашали сниматься, но на его счету пока только несколько эпизодических ролей.

"В этом году планирую сняться в главной роли, – рассказал Макацария "Новому каналу". – Готовятся съемки полнометражного фильма – это будет комедия о любви и отношениях. Ее рабочее название – "Жених из Грузии". Съемки будут проходить в Украине и в Грузии. Прокат фильма также пройдет в обеих странах".

"Решил попробовать себя в качестве актера, а не только кинопродюсера. Для меня это новый опыт. Неоднократно поступали предложения сняться в кино, как в Украине, так и в Индии, там мне предлагали роль мафиози. Но на тот момент я еще не был готов".

Иракли Макацария на съемках новых выпуском "Хто зверху?" (фото: пресс-служба "Нового канала")

Иракли также уточнил, что уже есть готовый сценарий фильма, который писался украинским автором.

"Будет много интересных героев, которые разговаривают на украинском, а также на русском с грузинским акцентом. Думаю, что этот фильм укрепит связь между Грузией и Украиной как дружественными странами", – говорит Макацария.

Иракли отметил, что съемки должны начаться в конце лета, а премьера фильма планируется в феврале будущего года.

А старт нового сезона игрового шоу "Хто зверху?" – уже осенью на "Новом канале"

Напомим, ранее Леся Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового выпуска "Хто зверху?"

Также в одном из выпусков появиться солистка поп-группы НеАнгелы Слава Каминская, которая вместе с Лесей Никитюк в одинаковых нарядах поразили схожестью.