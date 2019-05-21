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Леся Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового шоу

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2019 - 15:28
Леся Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового шоу
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк, як завжди, милується собою перед дзеркалом

Леся Нікітюк знову знайшла новий спосіб буквально кожен день радувати шанувальників стильними образами. Так, телеведуча на даний момент активно працює на зйомках нового сезону популярного проекту "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що співведучим Нікітюк є шоу-мен Сергій Притула.

Раз стартували зйомки нового сезону, значить настав час для традиційної Лесиної рубрики "Образ дня". Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Леся Нікітюк завжди публікує безліч відео, милуючись своїм відображенням у дзеркалі. Щоразу це новий образ для зйомок.

Не став винятком і новий робочий день "дівчини з Хмельницького". Образ вийшов дійсно дуже стильний і соковитий.

Нікітюк позує в подовженому жакеті яскравого морквяного відтінку. Образ доповнюють чорні лосини, а також помітна деталь – поясна сумка-ремінь з оригінальним кишенею. Цей аксесуар вигідно підкреслює тонку талію телеведучої. Волосся Нікітюк завите у великі локони, які акуратно спадають на плечі. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

"Це мій образ другого знімального дня", - коментує відео Леся.

Стильна Леся Нікітюк

Стильна Леся Нікітюк на зйомках шоу "Хто зверху?"

Відзначимо, що в новому сезоні в одній із програм серед гостей також з'явиться солістка поп-групи НеАнгели Слава Камінська. При цьому співачка також встигла похвалитися зйомками, опублікувавши спільне з Нікітюк фото. Забавно, але на знімку дівчата позують в однакових вбраннях. І взагалі дуже одна на одну схожі.

"Дівчатка такі дівчатка", - підписала тоді знімок Камінська.

Слава Камінська і Леся Нікітюк

Слава Камінська і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Нікітюк вже показувала свій образ "першого знімального дня". Тоді співачка красувалася в легкому літньому платті в горошок. При цьому напівпрозоре плаття.

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала свої гастрономічні слабкості, насолодившись солодощами за сніданком. Незважаючи на те, що ведуча любить смачно поїсти, вона знаходиться у відмінній формі і дотримується правильного харчування.

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