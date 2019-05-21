Лялечки: Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Солістка "НеАнгелів" зачарувала мережу знімком зі зйомок ТВ-шоу

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська стала запрошеною зіркою ТБ-шоу "Хто зверху?", однією з ведучих якого є народна улюблениця Леся Нікітюк. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася чарівним фото зі зйомок програми, викликавши деякий подив підписників.

Справа в тому, що на знімку Слава відображена разом з Лесею, при цьому дівчата одягнені в однакові вбрання - укорочені джинси, ніжно-рожеві футболки і червоні кеди. Вони сидять рядочком на підлозі і променисто посміхаються на камеру.

"Стоп, знято #девочкитакиедевочки Доброго ранку #хтозверху #этобылонеснамиэтобыловчера", - прокоментувала публікацію Камінська.

Фото: Слава Камінська і Леся Нікітюк (instagram.com/slava_kaminska)

Фолловери розчулилися красою знаменитостей, а також вражено зазначили, що вони дуже схожі, мало не як сестри - у всякому разі, на цьому фото.

"Ну і красуні"

"Яка Б'юті краса"

"Такі кльові"

"Лялечки"

"Так схожі з нею)"

"Лесю не впізнати)"

"Чарівні сестрички"

Нагадаємо,Слава з Неангелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику.

А до цього Слава Камінська показала цілу серію цікавих фото з Тель-Авіва, де пройшло Євробачення 2019. При цьому українська співачка побувала за лаштунками конкурсу і навіть зробила фото з Кончітою Вурст. Проте пізніше співачка чомусь видалила фото із свого облікового запису.

До речі, кокетлива Леся Нікітюк в прозорій сукні показала "образ дня" зі зйомок шоу "Хто зверху?"