ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лялечки: Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2019 - 13:28
Лялечки: Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Солістка "НеАнгелів" зачарувала мережу знімком зі зйомок ТВ-шоу

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська стала запрошеною зіркою ТБ-шоу "Хто зверху?", однією з ведучих якого є народна улюблениця Леся Нікітюк. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася чарівним фото зі зйомок програми, викликавши деякий подив підписників.

Справа в тому, що на знімку Слава відображена разом з Лесею, при цьому дівчата одягнені в однакові вбрання - укорочені джинси, ніжно-рожеві футболки і червоні кеди. Вони сидять рядочком на підлозі і променисто посміхаються на камеру.

"Стоп, знято #девочкитакиедевочки Доброго ранку #хтозверху #этобылонеснамиэтобыловчера", - прокоментувала публікацію Камінська.

Лялечки: Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю

Фото: Слава Камінська і Леся Нікітюк (instagram.com/slava_kaminska)

Фолловери розчулилися красою знаменитостей, а також вражено зазначили, що вони дуже схожі, мало не як сестри - у всякому разі, на цьому фото.

  • "Ну і красуні"
  • "Яка Б'юті краса"
  • "Такі кльові"
  • "Лялечки"
  • "Так схожі з нею)"
  • "Лесю не впізнати)"
  • "Чарівні сестрички"

Нагадаємо,Слава з Неангелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику.

А до цього Слава Камінська показала цілу серію цікавих фото з Тель-Авіва, де пройшло Євробачення 2019. При цьому українська співачка побувала за лаштунками конкурсу і навіть зробила фото з Кончітою Вурст. Проте пізніше співачка чомусь видалила фото із свого облікового запису.

До речі, кокетлива Леся Нікітюк в прозорій сукні показала "образ дня" зі зйомок шоу "Хто зверху?"

Слава з НеАнгелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику (фото) Кокетлива Леся Нікітюк в прозорій сукні показала "образ дня"
Новини України Леся НікітюкведущаяСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся