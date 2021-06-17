Дружині Віктора Павлика стало погано після пологів: "я терпіла, скільки могла"

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила фото з крапельницею і повідомила, що їй стало гірше.

Своїм передплатникам Реп'яхова пообіцяла пізніше вийти на зв'язок і зникла з мережі на кілька годин. Пізніше вона записала відео, в якому пояснила причини погіршення свого здоров'я. За словами молодої мами, після пологів у неї загострилася давня проблема і довелося вдатися до медикаментозної допомоги, щоб зняти напад.

"У мене загострився цистит. А для мене це найстрашніше. Я терпіла, скільки могла. Але потім вже просто не було сил. Сказала лікарям: "Здаюся, робіть з цим що-небудь", - розповіла дружина Віктора Павлика.

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Після втручання лікарів і крапельниці, їй стало набагато краще.

"Після крапельниці мені стало набагато краще. Відчуваю себе нормальною людиною", - додала Катерина Реп'яхова.

Зараз молода мама разом з новонародженим сином знаходиться в приватному пологовому будинку. Вона повідомила, що у малюка хороший апетит і навіть показала кілька свіжих фотографій з сином. Обличчя малюка вона поки не показує, але зізналася, що для неї бути мамою – це кайф.

Також Реп'яхова сказала, що не знає, як буде справлятися з дитиною вдома, без допомоги лікарів в клініці.

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