Дружина Влада Ями розсекретила місце їх зимової відпустки (фото)

Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фото поки що більш активно публікує дружина Ями

Влад Яма зі своєю дружиною Ліліаною також підхопили "зоряний флешмоб", відправившись на відпочинок в січні. Цікаво, що раніше подружжя лише заінтригувало шанувальників, опублікувавши на своїх instagram-сторінках лише фото на борту літака. Тоді український хореограф Яма, який раніше зізнався, чому не показує обличчя сина, запропонував підписникам вгадати, в яке місто він відлітає.

Влад Яма з дружиною заінтригували новою поїздкою (фото: instagram.com/liliya_yama)

Пізніше в instagram-сторіз Влада і Ліліани з'явилися перші фото нового міста на їх карті подорожей. При цьому Ліліана нарешті розкрила інтригу і уточнила на одному з фото, що разом з Владом знаходиться в Нью-Йорку.

"Добрий вечір, Нью-Йорк", — поставила хештех Ліліана. Фото, судячи з усього, було зроблено з вікна готельного номера (фото: instagram.com/liliya_yama)

При цьому на даний момент найбільше фото з зимового Нью-Йорка опублікувала Ліліана. Тому залишається чекати оновлень в стрічці.

Влад Яма з дружиною полетіли на відпочинок в Нью-Йорк (фото: instagram.com/liliya_yama)

Відзначимо, що багато зірок українського шоу-бізнесу вирушили в цьому році відпочивати на різні екзотичні курорти: Маврикій, Мальдіви, Балі і т. д. При цьому більшість селебрітіз поділилися "гарячими" фото в купальниках.

LITE підготував опитування і пропонує вибрати найспекотнішу "міс бікіні 2019".

До речі, серед останніх оновлень "зоряного відпочинку" зверніть увагу на райську красу Маврикія в об'єктиві Осадчої.

Відео: РБК-Україна