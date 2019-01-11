Жена Влада Ямы рассекретила место их зимнего отпуска (фото)

Влад Яма с женой Лилианой (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фото пока что более активно публикует жена Ямы

Влад Яма со своей супругой Лилианой также подхватили "звездный флешмоб", отправившись на отдых в январе. Интересно, что ранее супруги лишь заинтриговали поклонников, опубликовав на своих instagram-страничках лишь фото на борту самолета. Тогда украинский хореограф Яма, который ранее признался, почему не показывает лицо сына, предложил подписчикам угадать, в какой город он улетает.

Влад Яма с женой заинтриговали новой поездкой (фото: instagram.com/liliya_yama)

Позже в instagram-сториз Влада и Лилианы появились первые фото нового города на их карте путешествий. При этом Лилиана наконец раскрыла интригу и уточнила на одном из фото, что вместе с Владом находится в Нью-Йорке.

"Добрый вечер, Нью-Йорк", — поставила хештех Лилиана. Фото, судя по всему, было сделано из окна отельного номера (фото: instagram.com/liliya_yama)

При этом на данный момент больше всего фото из зимнего Нью-Йорка опубликовала Лилиана. Поэтому остается ждать обновлений в ленте.

Влад Яма с женой улетели на отдых в Нью-Йорк (фото: instagram.com/liliya_yama)

Отметим, что многие звезды украинского шоу-бизнеса отправились в этом году отдыхать на различные экзотические курорты: Маврикий, Мальдивы, Бали и т.д. При этом большинство селебритис поделились "горячими" фото в купальниках.

LITE подготовил опрос и предлагает выбрать самую знойную "мисс бикини 2019".

Кстати, среди последних обновлений "звездного отдыха" обратите внимание на райские красоты Маврикия в объективе Осадчей.

Видео: РБК-Украина