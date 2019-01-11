Райские красоты Маврикия в объективе Осадчей: это и правда восхитительно

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Осадчей одновременно восхищаются и красотами острова, и красотой ведущей

Сказочный Маврикий продолжает украшать instagram-ленту Кати Осадчей, которая ранее поделилась ярким фото в образе "спасательницы Малибу". При этом именитая украинская телеведущая не только постит фото с пляжа в купальнике, но также активно исследует красоты райского острова. Компанию ей составляет ведущий Юрий Горбунов.

Осадчая и Горбунов организовали себе захватывающую экскурсию, посетив ключевые достопримечательности Маврикия. В объектив Осадчей попали зеленые пейзажи гористой местности острова, Индийский океан и огненные закаты.

Также звездная пара телеведущих сделала несколько ярких фото из ключевых достопримечательностей Маврикия: местность Шамарель, где находится семицветная земля; национальный парк Black river gorges ("ущелья черной реки"), утесы Гри Гри, комплекс из семи водопадов Тамарин.

Осадчая на фоне комплекса водопадов Тамарин на Маврикии (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчую настолько впечатлили райские красоты Маврикия, что она уточнила: "Прекрасна наша земля! На Маврикії безліч водоспадів, зелених долин і неймовірних гір".

Осадчая посетила разноцветные пески Шамарель (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая любуется зелеными пейзажами острова (фото: instagram.com/kosadcha)

Интересно, что пока Осадчая наслаждается прекрасными пейзажами, подписчики ведущей восхищаются ее красотой.

"Красотка", — пишет onishchenko539.

"Неймовірна краса природи і ваша, Катя", — отмечает magazinsafo.

"Катерино, ви – прекрасна", — пишет le__moon.

"Дуже гарно, а ви, Катерина, найгарніша, найвідвертіша, публічна людина", — восхищается varvara.filipenko.

"Благодарю вас с Юрой за такую прекрасную экскурсию. Как прекрасен наш мир, и как важно сохранить его для будущего поколения", — благодарит olgadnepr32.

"Очень красиво!" — соглашается sapuraulya.

"Класс! Очень красиво, как в сказке", — восхищается valeria_0128.

Катя Осадчая на утесе Гри Гри (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что до этого Осадчая показала заплыв с дельфинами на Маврикии, даже опубликовав соответствующее видео.

Кстати, отметим, что в январе многие украинские селебритис отправились на заграничный отдых. При этом буквально каждая поспешила похвастаться стройной фигурой в купальнике. LITE подготовил опрос и предлагает выбрать самую знойную "мисс бикини 2019" среди украинских знаменитостей. "Под прицелом": Каменских, Полякова, Осадчая, Астафьева, Димопулос и Смеюха.

Лав стори Юрия Горбунова и Кати Осадчей (видео: РБК-Украина)