Дружина Тищенко розбурхала мережу "голою" сукнею на Новий рік

Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алла зазначила, що довго не могла зважитися надіти таке плаття, але в підсумку не пошкодувала

Дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенко Алла Барановська викликала бурхливі обговорення в мережі своїм вибором вбрання для новорічної вечірки. Знімки з урочистості 23-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Алла вибрала для свята вельми провокаційну "голу" сукню - вбрання складалося з чорного боді, а зверху - повністю прозора блискуча тканина, яка покривала руки і ноги. Зверху Барановська накинула смугасту шубу.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона зізналася, що не відразу зважилася вибрати саме цей наряд.

"Плаття, на яке я довго не могла зважитися. У підсумку відчула всю силу жіночих ніг вчора. Одягну ще. Батьки вилаяли вчора сильно. Найрезонансніша сукню за всі мої 23", - написала Алла під одним із знімків.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Дружина Тищенко також привітала всіх з Новим роком: "У цей Новий рік мені хочеться побажати тільки одного! Миру! Свободи! Незалежності! Ми будемо за свою країну до кінця".

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Не всі шанувальники позитивно сприйняли подібний образ моделі, на що вона відреагувала під фото з найкращою подругою.

"Начиталася я вчора звичайно багато:))) Заходила на сторінки і розуміла, що навіть не можу ображатися. Якщо людина з фіолетовими тінями і білими отруйними волоссям вважає, що я забула "одягнути" труси, я готова пробачити і посміхнутися!) P. s. Раз на рік треба зробити фото з кращою подружкою", - прокоментувала Алла.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона також розповіла про свою зачіску - для вечірки Барановська вирішила зробити ефект мокрого волосся.

"Дівчатка! Не чекайте поки тренд стане трендом:)) Я роблю укладання 2-3 рази в тиждень і моя душа вічно вимагає експерименту! На Новий рік мені хотілося створити провокаційний образ! І виглядати не як завжди:) Ми відзначали в своєму оточенні, це був не офіційний вихід на доріжку, по цьому я могла дозволити собі трохи більше, ніж завжди:) Мокрий ефект на волоссі це дуже стильно! Мало хто наважується його робити, поки він не в тренді! Але я залишилася дуже задоволена такою укладанням! Вважаю що під це плаття або мокрий ефект, або хвіст/ґулька/рівна волосся злегка розбещена з об'ємом ! Будь-які інші локони (особливо сильно накручені) зіпсують образ і він буде на межі вульгарного :) Але у всіх своя точка зору", - повідомила дівчина

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Пізніше під спільним фото з чоловіком Алла зізналася, що сильно захворіла і пожартувала, що це, ймовірно, через пристріт.

"А якщо відійти від Instagram стрічки, то я дуже захворіла:)) Вроки голої попи спрацювали)) Казала чоловікові, шубу потрібно довшу)) в загальному 39.5. За пару днів до вильоту)) Все як завжди у мене!))" - поскаржилася молода мама.

Зазначимо, що багатьом читачам образ Барановської сподобався, і вони закликали нікого не слухати.

"Сукня з зачіскою відмінно гармонує до того ж це Новий рік, це не привід вигуляти таке нестандартне вбрання. Алла, ви виглядали шикарно, не звертайте уваги!";

"Сукня вогонь і ви як публічна особа маєте право на будь-якій образ. Та взагалі маєте право, це ваше життя))";

"З такими ногами не гріх і без трусів ходити!";

"Алло, Ви були прекрасною. р. з. Людям з синями тінями не зрозуміти";

"Сміливо і провокативно, мені подобається, половина з тих, хто пише, що це просто жахливо, прозоро і т. д, просто ніколи не зможуть таке надіти через стан свого тіла + комплексів і просто заздрять", - пишуть шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Деякі ж вважають плаття надто відвертим і написали, що Алла була "в трусах".

"Взагалі ви завжди виглядаєте дуже красиво, але зараз,як-то "без трусів, але в капелюсі". Може, якщо б інший верх сюди... Хоча,з такими красивими стрункими ногами,вам можна все";

"А сама сукня-то де?";

"Головне що труси не забула одягнути";

"Безглуздий наряд (((З вашою фігурою і можливостями можна було вибрати кращий наряд!!!!";

"Сукня? Та ніяк, її немає. ця сітка для артистів а не для простих смертних", - вважають фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, королева Данії Маргрете II захопила розкішною кораловою сукнею на новорічному прийомі.

Ми також писали про те, що Мішель Обама вийшла у світ в яскравій сукні і чоботях за 4 тисячі доларів. На презентацію своєї нової книги "Становлення" в Нью-Йорку дружина екс-президента США прийшла в дуже ефектному і запам'ятовується образ.

До речі, Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною.