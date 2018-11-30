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Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

Lite » Звезды 30.11.2018 - 10:22
Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой
Фото: Николай Тищенко и Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Супруга ведущего едва уговорила его на эту затею

Известный украинский ресторатор и ведущий "Ревизора" Николай Тищенко снялся в романтической и в то же время страстной фотосессии со своей женой Аллой Барановской. Яркими снимками супруга знаменитости поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Аллы, было непросто уговорить его на это пойти.

"Уговорить главного Ревизора страны сделать семейную съемку почти нереально…", — анонсировала фотосессию Барановская.

Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

Фото: Николай Тищенко и Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она опубликовала три снимка из фотосета. На одном из них Тищенко страстно обнимает любимую, стоя сзади нее.

Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

Фото: Николай Тищенко и Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Мой. Вместе всегда. Спасибо за наше счастье. Оно в тишине", — подписала одно из фото Алла.

Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

Фото: Николай Тищенко и Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Подписчики пришли в восторг и отметили в комментариях, что и пара и фотографии очень красивые.

Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Напомним, Николай Тищенко с женой показали костюмы для Хэллоуина.

Мы также писали о том, что Николай Тищенко рассказал, как заставить себя заняться спортом. Экс-участник Танцев со звездами 2018 дал советы, как можно запрограммировать себя на успешный путь к красоте и здоровью.

Кстати, ранее квартальцы жестко высмеяли выступление Тищенко на Танцах со звездами.

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