Дружина Ступки розповіла, навіщо займається спортом

"Спорт - час для відпочинку чи роздумів?", - задається питанням шоувумен
Відома телеведуча і видеоблогер, дружина Дмирия Ступки Поліна Логунова поцікавилася у своїх підписників у соцмережі, чим для них є спорт. Своє питання в Instagram шоувумен супроводила пікантним фото.
"Спорт - час для відпочинку чи роздумів? Іноді це потрібно, щоб випустити пар, іноді, щоб відключити роботу мозку хоча б не на довго, іноді, щоб залишитися наодинці із собою та поміркувати перед прийняттям рішення. Що це для вас?", - йдеться в повідомленні.
Скрін: instagram.com/polinalogunova
В коментах підписники Логунової зазначають, що для них спорт переважно є своєрідною формою "перезавантаження", що дозволяє "прочистити мізки":
"Перезавантаження, час на подумати";
"Випустити пар однозначно, після залу і гудіти немає сил";
"Спорт - як сон, перезавантажує, дає час відпочити і прилив нової енергії після!";
"Богиня";
"Спорт - час для відпочинку і перезавантаження Допомагає очистити думки"...
Скрін: instagram.com/polinalogunova
Раніше ми писали, що всього рік тому Поліна Логунова народила своєму чоловікові Дмирию Ступці первістка, та це не заважало їй підтримувати фігуру в нормі і стежити за своїм зовнішнім виглядом.
Нагадаємо також, що Поліна Логунова зізналася про те, як материнство змінило її життя.
Як повідомлялося, знамениті тренери з фітнесу розповіли про популярні помилки як новачків, так і завсідників спортзалів.
Відео: РБК-Україна