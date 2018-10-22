Дружина Ступки розповіла, навіщо займається спортом

Фото: колаж РБК-Україна

"Спорт - час для відпочинку чи роздумів?", - задається питанням шоувумен

Відома телеведуча і видеоблогер, дружина Дмирия Ступки Поліна Логунова поцікавилася у своїх підписників у соцмережі, чим для них є спорт. Своє питання в Instagram шоувумен супроводила пікантним фото.

"Спорт - час для відпочинку чи роздумів? Іноді це потрібно, щоб випустити пар, іноді, щоб відключити роботу мозку хоча б не на довго, іноді, щоб залишитися наодинці із собою та поміркувати перед прийняттям рішення. Що це для вас?", - йдеться в повідомленні.

Скрін: instagram.com/polinalogunova

В коментах підписники Логунової зазначають, що для них спорт переважно є своєрідною формою "перезавантаження", що дозволяє "прочистити мізки":

"Перезавантаження, час на подумати";

"Випустити пар однозначно, після залу і гудіти немає сил";

"Спорт - як сон, перезавантажує, дає час відпочити і прилив нової енергії після!";

"Богиня";

"Спорт - час для відпочинку і перезавантаження Допомагає очистити думки"...

Скрін: instagram.com/polinalogunova

Раніше ми писали, що всього рік тому Поліна Логунова народила своєму чоловікові Дмирию Ступці первістка, та це не заважало їй підтримувати фігуру в нормі і стежити за своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо також, що Поліна Логунова зізналася про те, як материнство змінило її життя.

Як повідомлялося, знамениті тренери з фітнесу розповіли про популярні помилки як новачків, так і завсідників спортзалів.

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Відео: РБК-Україна