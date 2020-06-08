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Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2020 - 19:55
Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася секретами гарного літа

Настя Каменських не перестає радувати своїх шанувальників новими фотографіями і постами в Instagram. На цей раз популярна українська співачка поділилася секретами активного і цікавого літа, і показала нове щасливе фото в жовтому светрі.

Артистка привітала всіх з початком нового тижня, і порадила обов'язково додати до своїх планів на літо якусь нову навичку, а також все заздалегідь спланувати. Тоді літо буде активним і цікавим.

При цьому вона підкреслила, що не потрібно планувати занадто багато справ одночасно. Необхідно поставити собі на день 2-3 основні завдання. І якщо ви з ними впоралися, тоді вже можна збільшувати їх кількість.

"І маленькими кроками ви прийдете до мети!" – зазначила співачка.

Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі також прокоментували новий пост Каменських.

  • Класне фото;
  • Нормально, у нас сонечко світить;
  • Жовтий настрій;
  • Юхуууу! Я не люблю багато планувати, краще менше - і себе похвалити, ніж увечері бачити список невиконаних справ;
  • Працюємо, але вихідні пройшли активно, нові місця, активний відпочинок. Ех, ще стільки планів і нових місць!
  • Яка ви класна;
  • Боже мій яка красунька, ми вас дуже любимо.

Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Жовтий настрій: Настя Каменських розкрила секрет активного і цікавого літа

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями.

Раніше гаряча Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Настя Каменськихшоубиз
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