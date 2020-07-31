Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому "пухнастого" міні максимально оголила ніжки

Співачка постала в екстравагантному вбранні
Наталя Могилевська зовсім нещодавно примкнула до рядів блондинок, шанувальники в захваті від її сміливоого експеременту і вважають, що зміни пішли артистці тільки на користь. Сама ж співачка натякає, що зовнішні зміни – це відображення того, що відбувається в її житті і творчості. Те ж саме стосується і образів зірки – вони стали сміливіше. Так, вона прийшла на ефір одного з українських ФМ-станцій в пухнастій сукні-міні м'ятного кольору.
Артистка активно кокетувала на камеру і посміхалася. Вона демонструвала стрункі ніжки і пікантно оголила плечі. До пухнастої сукні Наталія підібрала білі човники з гострими носами. Макіяж – легкий, з акцентом на очі (нижню повіку вона підкреслила бірюзовим відтінком в тон сукні).
Шанувальники зійшлися на думці, що світлий колір волосся Наталії до лиця і повідомили їй про це в коментарях, а співачка подякувала фанам за компліменти.
Наталя Могилевська засвітила ніжки і оголила плечі в екстравагантному сукню (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих "пілотів"
Скріншот коментарів
Раніше Наталія Могилевська випустила кліп на літній трек "Білий літак".