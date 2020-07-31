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Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому "пухнастого" міні максимально оголила ніжки

П'ятниця 31 липня 2020 13:52
Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому "пухнастого" міні максимально оголила ніжки
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка постала в екстравагантному вбранні

Наталя Могилевська зовсім нещодавно примкнула до рядів блондинок, шанувальники в захваті від її сміливоого експеременту і вважають, що зміни пішли артистці тільки на користь. Сама ж співачка натякає, що зовнішні зміни – це відображення того, що відбувається в її житті і творчості. Те ж саме стосується і образів зірки – вони стали сміливіше. Так, вона прийшла на ефір одного з українських ФМ-станцій в пухнастій сукні-міні м'ятного кольору.

Артистка активно кокетувала на камеру і посміхалася. Вона демонструвала стрункі ніжки і пікантно оголила плечі. До пухнастої сукні Наталія підібрала білі човники з гострими носами. Макіяж – легкий, з акцентом на очі (нижню повіку вона підкреслила бірюзовим відтінком в тон сукні).

Шанувальники зійшлися на думці, що світлий колір волосся Наталії до лиця і повідомили їй про це в коментарях, а співачка подякувала фанам за компліменти.

Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому &quot;пухнастого&quot; міні максимально оголила ніжки

Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому &quot;пухнастого&quot; міні максимально оголила ніжки

Жінка-вогонь: блондинка Могилевська в сміливому &quot;пухнастого&quot; міні максимально оголила ніжки

Наталя Могилевська засвітила ніжки і оголила плечі в екстравагантному сукню (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поза конкуренцією: блондинка Могилевська блиснула стрункими ніжками в компанії напівголих "пілотів"

  • Натуся, прекрасна Натуся. Блондинкаааа супер
  • Наталя як же вам личить блонд! Просто бомбисеская красуня. Плаття шикарне , таке повітряне
  • Вам йде це плаття і туфельки класні
  • Наталя, вам дуже личить колір волосся. Я спочатку вас не впізнала. Ви вогонь жінка
  • Колір волосся - супер! Дуже добре вам!
  • Наталія,Вам дуже личить блонд. Красуня
  • Красуня наша
  • Наталочко, Ви як завжди чудові
  • Плаття бомба!
  • Красива блондинка. Сукня бомба
  • Яка класна
  • Наталія ви приклад для багатьох. Ви справжня. Вам добре і блонді і з колишнім кольором також відмінно. Виглядаєте ви супер!

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська випустила кліп на літній трек "Білий літак".

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Новини України Наталя Могилевська
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