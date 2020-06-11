Змінила професію: Тіна Кароль раптово стала героїнею нового сезону популярного серіалу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка отримала одну з ролей у новому сезоні українського серіалу

Тіна Кароль з задоволенням приміряє на себе нові амплуа. Вона не тільки співачка і автор пісень, музичний продюсер найпрестижнішої української премії, але і актриса. Зірка вже встигла зіграти головну роль у короткометражці, яка принесла їй перемогу на міжнародному фестивалі. Схоже, отриманий досвід сподобався співачці і вона з готовністю вирішила повторити його.

Так, Тіна задіяна у зйомках другого сезону комедійного серіалу "Великі Вуйки" на каналі 1+1, який встиг полюбитися українським глядачам. Ведучий, актор, а за сумісництвом креативний продюсер проекту Юрій Горбунов заінтригував заявою про те, що в нових серіях можна буде побачити популярних зірки українського шоубізнесу. Однією з них і стала поп-діва Тіна Кароль.

На перших фото зі знімального майданчика співачка постала в жіночних і спокусливих образах. На ній – строкате плаття зі спідницею з бахроми, яка дозволять розглянути ніжки артистки, а також чорний облягаючий комбінезон.

Тіна Кароль і Юрій Горбунов на зйомках серіалу "Великі Вуйки" (фото: прес-служба)

"Ми з Юрою Горбуновим зросли в Івано-Франківській області і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе, ніби в колі сім'ї. Перші знімальні дні в серіалі випали на даний початок літа. Сонце, друзі-колеги і творча атмосфера - це те, чого так не вистачало під час карантину", - поділилася першими враженнями зірка.

Тіна Кароль зіграла одну з ролей у новому сезоні українського серіалу (фото: прес-служба)

Яка роль дісталася співачці, поки тримається в секреті. До речі, в минулому сезоні до творчої групи приєдналась Надія Мейхер, яка зіграла обраницю персонажа Горбунова, Івана, - Галину. У новому сезоні на глядачів чекає чимало крутих поворотів і пригод, а побачити, чим це скінчиться можна буде вже восени.

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Автор: Lite