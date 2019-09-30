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"Сексі": Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.09.2019 - 09:47
"Сексі": Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка приміряла образ сексуальної кілерши в ефірі Танців з зірками

У неділю, 29 вересня, відбувся шостий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019, за результатами якого проект залишила пара Дзідзьо і Яна Цибульська. Темою випуску був "Вечір кінофільмів", тому учасники, судді та навіть ведучі приміряли образи відомих кіногероїв. Так, Тіна Кароль і Юрій Горбунов, які ведуть шоу, постали в образах найманих вбивць містера і місіс Сміт.

Образ Тіни просто-таки звів з розуму всіх глядачів - зірка вийшла на танцювальний паркет у відвертій чорній сукні з глибоким декольте і розрізом від стегна. Подібний наряд вигідно підкреслив спокусливі вигини фігури співачки, а також її пишний бюст і стрункі ноги.

&quot;Сексі&quot;: Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Завершували ефектний лук укладене пишними локонами волосся, великі блискучі сережки і босоніжки на шпильці.

&quot;Сексі&quot;: Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з гримерки, також кілька фото з'явилися на її фан-сторінках.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Захоплені підписники обсипали Кароль компліментами, назвавши її образ дуже сексуальним і гарячим.

&quot;Сексі&quot;: Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні&quot;Сексі&quot;: Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

  • Яка гарна
  • Шикарний образ
  • Вау!!!! Тіна, це дуже красиво! ДУЖЕ
  • Wow гаряче
  • Красоткааа
  • У МЕНЕ ЩЕЛЕПА ВПАЛА, ПІДНІМІТЬ будь ЛАСКА
  • ніяковість пропало, підвищений градус
  • Дуже багато сексу
  • дозвольте померти))
  • Тіна ти супер супер пупер сексі
  • Тіна, ві неперевершенаааааа
  • Жарко
  • Кого хочеш заманити ?
  • КРАЩИЙ СПОСІБ! КРАЩА ТІНА!

&quot;Сексі&quot;: Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні&quot;Сексі&quot;: Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль полонила променистим магнетичним фото з пронизливим поглядом.

Раніше Тіна Кароль захопила кокетливим образом в рожевій міні-сукні.

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 6 випуску (фото, відео) Така щаслива! Тіна Кароль полонила променистим магнетичним фото
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