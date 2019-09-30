"Сексі": Тіна Кароль полонила стрункими ногами і пишним бюстом у відвертій сукні

Артистка приміряла образ сексуальної кілерши в ефірі Танців з зірками
У неділю, 29 вересня, відбувся шостий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019, за результатами якого проект залишила пара Дзідзьо і Яна Цибульська. Темою випуску був "Вечір кінофільмів", тому учасники, судді та навіть ведучі приміряли образи відомих кіногероїв. Так, Тіна Кароль і Юрій Горбунов, які ведуть шоу, постали в образах найманих вбивць містера і місіс Сміт.
Образ Тіни просто-таки звів з розуму всіх глядачів - зірка вийшла на танцювальний паркет у відвертій чорній сукні з глибоким декольте і розрізом від стегна. Подібний наряд вигідно підкреслив спокусливі вигини фігури співачки, а також її пишний бюст і стрункі ноги.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)
Завершували ефектний лук укладене пишними локонами волосся, великі блискучі сережки і босоніжки на шпильці.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)
Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з гримерки, також кілька фото з'явилися на її фан-сторінках.
Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Захоплені підписники обсипали Кароль компліментами, назвавши її образ дуже сексуальним і гарячим.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль полонила променистим магнетичним фото з пронизливим поглядом.
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