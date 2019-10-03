"Бейонсе стайл": Тіна Кароль показала ніжки, яким позаздрить будь-яка модель

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль провела чергову зйомку в США

Тіна Кароль не перестає захоплювати шанувальників своїм новим розкішним образом, в якому вона з'явилася в новій осінньої фотосесії. Українська співачка позує в пікантному й ультракоротком міні-платті яскравого рожевого кольору. Сукня на бретельках демонструє у всій красі зону декольте виконавиці. До речі, фотозйомка пройшла в США. Кароль ефектно пройшлася вулицями нічного міста з тисячами вогнів.

Тепер же Кароль вирішила зачарувати фанатів ще більш яскравим фото та деталями зйомки. На новому опублікованому фото в центрі уваги - ніжки співачки. Тіна підкорює дійсно модельною зовнішністю: струнка, красиві форми і довгі ніжки. На знімку виконавиця чарівно посміхається.

Як завжди, Тіна ніяк не підписала нове фото. Тільки укзала ім'я фотографа - Alina Symonenko.

Стильна Тіна Кароль в рожевій сукні (фото: instagram.com/tina_karol)

Зате шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими коментарями і компліментами.

"Улюблені ніжки"

"Коли сомою собі подобаються свої ноги"

"Але ви ж не тільки на ноги дивіться, так?"

"Багиня ти"

"Бейонсе стайл"

"Занадто вогняна"

"Ніфіга сє, я б поцілував кожен см ваших ніжок"

"Я ж казала, що буде жарко"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Також до цього Кароль вже показувала кілька фото з цієї зйомки в США.

Стильна Тіна Кароль в рожевій сукні (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль зворушила знімком з сином Веніаміном. Співачка спілкується з хлопчиком по відеозв'язку.