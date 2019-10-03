"Бейонсе стайл": Тіна Кароль показала ніжки, яким позаздрить будь-яка модель

Кароль провела чергову зйомку в США
Тіна Кароль не перестає захоплювати шанувальників своїм новим розкішним образом, в якому вона з'явилася в новій осінньої фотосесії. Українська співачка позує в пікантному й ультракоротком міні-платті яскравого рожевого кольору. Сукня на бретельках демонструє у всій красі зону декольте виконавиці. До речі, фотозйомка пройшла в США. Кароль ефектно пройшлася вулицями нічного міста з тисячами вогнів.
Тепер же Кароль вирішила зачарувати фанатів ще більш яскравим фото та деталями зйомки. На новому опублікованому фото в центрі уваги - ніжки співачки. Тіна підкорює дійсно модельною зовнішністю: струнка, красиві форми і довгі ніжки. На знімку виконавиця чарівно посміхається.
Як завжди, Тіна ніяк не підписала нове фото. Тільки укзала ім'я фотографа - Alina Symonenko.
Стильна Тіна Кароль в рожевій сукні (фото: instagram.com/tina_karol)
Зате шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими коментарями і компліментами.
Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol
Також до цього Кароль вже показувала кілька фото з цієї зйомки в США.
Стильна Тіна Кароль в рожевій сукні (фото: instagram.com/tina_karol)
Раніше Тіна Кароль зворушила знімком з сином Веніаміном. Співачка спілкується з хлопчиком по відеозв'язку.