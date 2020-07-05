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Дуже жарко! Надя Дорофєєва у повністю прозорому міні засвітила пружні сідниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2020 - 09:49
Дуже жарко! Надя Дорофєєва у повністю прозорому міні засвітила пружні сідниці
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вразила сексуальним ч образом і стрункими фомами

Надя Дорофєєва – володарка виточених і струнких форм, які є предметом захоплення шанувальників. Яскрава і ефектна зовнішність, точена фігура і особливе почуття стилю зробили її прикладом для наслідування та кумиром для багатотисячної армії фанів. Дівчина не соромиться приміряти екстравагантні речі і образи, а також демонструвати свої хвилюючі вигини, розбурхуючи інтернет-громадськість. Наприклад, вона показала гарячий фотосет в прозорій сукні, під якою можна було легко розрізнити білизну і вивчити її пружні голі сідниці.

Артистка позувала на тлі величезного чорно-білого портрета-постера колеги з гурту "Время и Стекло" Олексія Завгороднього-"Позитиву". На першому знімку вона стоїть анфас, прийнявши чуттєву позу – її волосся з вологим ефектом падає на плечі, у макіяжі зроблений з акцент на очі, а губи нафарбовані помадою в нюдовой гамі з коричневим подтоном.

На другому знімку вона полуразвернута до камери і демонструє "вид ззаду" у всій красі. На ногах – смугасті чорно-білі човники.

Надя Дорофєєва продемонструвала жаркий образ в прозорому міні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від гарячого образу Наді, але ще більше їх порадувало заяву про те, що на наступній тижня фанів дуету чекає сюрприз.

  • Ви дуже гарна
  • Наша аринцеса
  • Надюша, яка ти крута
  • Шикарна
  • Господи, які фото красиві
  • Прям sex
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  • Жарко
  • Вогонь

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася сталевим пресом і стрункістю форм в яскравому купальнику на фото в компанії чоловіка Володимира Дантеса.

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Автор: Lite

Теги Новини України Надя Дорофеєва
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