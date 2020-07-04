Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва похвалилася сталевим пресом на спекотному фото з чоловіком

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Парочка показала, як проводить літні вечори у своєму заміському будинку

Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес щосили насолоджуються літом - так, нещодавно вони з'їздили до Одеси, де відсвяткували день народження артиста. В честь його 32-річчя подружжя орендували яхту і влаштували чудову морську прогулянку. Але і вдома вони не сумують і чудово проводять час у своєму заміському будинку.

Так, Надя показала в Instagram, як вони з коханим чоловіком проводять теплі літні вечори - і знімок вийшов дуже гарячим! На фото співачка з чоловіком відображені в червоних купальних костюмах - Дорофєєва в бікіні, а Дантес в пляжних шортах. Вони ніжно обіймають один одного, при цьому виконавиця з пожадливістю дивиться на келих з коктейлем, який Володимир тримає в руці.

"Літні вечори найулюбленіші", - зазначила зірка.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес завели мережа жарким фото в купальниках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від жаркого кадру і засипали пару теплими відгуками, порівнюючи їх з рятувальниками Малібу і захоплюючись витонченою фігурою і пружним пресом Наді.

Сім'я з ідеальними фігурами)

Мені здається у вас ідеальні відносини

Який прес

найкраща сім'я

Найгарніша на світі)))

Такиееее вау

Які ви хороші

Красиві, побільше фоток разом

Купальники поєднуються, аоаоаоа)))

Божечки , зачаровує

Як я люблю такі фотки, стало жарко

Рятувальники Малібу ви наші

Прес Наді як окремий вид мистецтва

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Дантес показав Дорофєєву в купальнику і яскраво підколов дружину.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва і Дантес розповіли про сварки на карантині і життя на самоізоляції.

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Автор: Lite