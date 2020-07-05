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Очень жарко! Надя Дорофеева в полностью прозрачном мини засветила упругие ягодицы

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2020 - 09:49
Очень жарко! Надя Дорофеева в полностью прозрачном мини засветила упругие ягодицы
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица впечатлила сексуальным образом и стройными фомами

Надя Дорофеева – обладательница изящных и стройных форм, которые являются предметом восхищения поклонников. Яркая и эффектная внешность, точеная фигура и особое чувство стиля сделали ее примером для подражания и кумиром для многотысячной армии фанов. Девушка не стесняется примерять экстравагантные вещи и образы, а также демонстрировать свои волнительные изгибы, будоража интернет-общественность. Например, она показала горячий фотосет в прозрачном платье, под которым можно было без труда различить белье и изучить ее упругие обнаженные ягодицы.

Артистка позировала на фоне огромного черно-белого портрета-постера коллеги по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего-"Позитива". На первом снимке она стоит анфас, приняв чувственную позу – ее волосы с влажным эффектом падают на плечи, в макияже сделан с акцент на глаза, а губы накрашены помадой в нюдовой гамме с коричневым подтоном.

На втором снимке она полуразвернута к камере и демонстрирует "вид сзади" во всей красе. На ногах – полосатые черно-белые лодочки.

Надя Дорофеева продемонстрировала жаркий образ в прозрачном мини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от горячего образа Надя, но еще больше их порадовало заявление о том, что наследующей недели фаном дуэта ждет сюрприз.

  • Вы очень красивая
  • Принцесса наша
  • Надюша, какая ты тут крутая
  • Шикарная
  • Господи, какие фото красивые
  • Прям sex
  • Класна фотка
  • Секси
  • Жарко
  • Огонь

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом и стройностью форм в ярком купальнике на фото в компании мужа Владимира Дантеса.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Надя Дорофеева
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