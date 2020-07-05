Очень жарко! Надя Дорофеева в полностью прозрачном мини засветила упругие ягодицы

Певица впечатлила сексуальным образом и стройными фомами
Надя Дорофеева – обладательница изящных и стройных форм, которые являются предметом восхищения поклонников. Яркая и эффектная внешность, точеная фигура и особое чувство стиля сделали ее примером для подражания и кумиром для многотысячной армии фанов. Девушка не стесняется примерять экстравагантные вещи и образы, а также демонстрировать свои волнительные изгибы, будоража интернет-общественность. Например, она показала горячий фотосет в прозрачном платье, под которым можно было без труда различить белье и изучить ее упругие обнаженные ягодицы.
Артистка позировала на фоне огромного черно-белого портрета-постера коллеги по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего-"Позитива". На первом снимке она стоит анфас, приняв чувственную позу – ее волосы с влажным эффектом падают на плечи, в макияже сделан с акцент на глаза, а губы накрашены помадой в нюдовой гамме с коричневым подтоном.
На втором снимке она полуразвернута к камере и демонстрирует "вид сзади" во всей красе. На ногах – полосатые черно-белые лодочки.
Надя Дорофеева продемонстрировала жаркий образ в прозрачном мини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники пришли в восторг от горячего образа Надя, но еще больше их порадовало заявление о том, что наследующей недели фаном дуэта ждет сюрприз.
Скриншот комментариев
Ранее Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом и стройностью форм в ярком купальнике на фото в компании мужа Владимира Дантеса.
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Автор: Lite