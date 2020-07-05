Очень жарко! Надя Дорофеева в полностью прозрачном мини засветила упругие ягодицы

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица впечатлила сексуальным образом и стройными фомами

Надя Дорофеева – обладательница изящных и стройных форм, которые являются предметом восхищения поклонников. Яркая и эффектная внешность, точеная фигура и особое чувство стиля сделали ее примером для подражания и кумиром для многотысячной армии фанов. Девушка не стесняется примерять экстравагантные вещи и образы, а также демонстрировать свои волнительные изгибы, будоража интернет-общественность. Например, она показала горячий фотосет в прозрачном платье, под которым можно было без труда различить белье и изучить ее упругие обнаженные ягодицы.

Артистка позировала на фоне огромного черно-белого портрета-постера коллеги по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего-"Позитива". На первом снимке она стоит анфас, приняв чувственную позу – ее волосы с влажным эффектом падают на плечи, в макияже сделан с акцент на глаза, а губы накрашены помадой в нюдовой гамме с коричневым подтоном.

На втором снимке она полуразвернута к камере и демонстрирует "вид сзади" во всей красе. На ногах – полосатые черно-белые лодочки.

Надя Дорофеева продемонстрировала жаркий образ в прозрачном мини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от горячего образа Надя, но еще больше их порадовало заявление о том, что наследующей недели фаном дуэта ждет сюрприз.

Вы очень красивая

Принцесса наша

Надюша, какая ты тут крутая

Шикарная

Господи, какие фото красивые

Прям sex

Класна фотка

Секси

Жарко

Огонь

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом и стройностью форм в ярком купальнике на фото в компании мужа Владимира Дантеса.

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Автор: Lite