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Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.06.2020 - 13:12
Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала ідеальний день народження чоловіка у відкритому морі

Надя Дорофєєва вдруге за літо їздить в Одесу – український морський курорт облюбували багато вітчизняних зірок, адже закордон поки не доступний для відпочинку. Виявилося, що в одному з одеських клубів Надя напередодні виступила з концертом, тому дівчина вирішила поєднати робочу поїздку з відпочинком, тим більше 28 червня, у неділю, її чоловік Володимир Дантес святкує день народження – цього року йому виповнилося 32 роки.

З такої нагоди пара разом з друзями орендувала білосніжну яхту і вирушила в морську подорож. Співачка поділилася кількома яскравими кадрами, на яких позує наа кормі в рожевому купальнику монокіні поруч з коханим чоловіком. Вона розташувалася за спиною у Володимира і "обняла" його за талію ногами, міцніше притиснувшись до коханого. Знімок вийшов чуттєвим і ніжним.

"Ідеальна Одеса", - ємко підписала кадри Надя. А в сторіз вона показала більше фото і відео, чим невимовно порадувала шанувальників, які навперебій писали компліменти під щасливим знімком парочки.

Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом

Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес в Одесі ктались на яхті (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Відчуття, що мене били: Надя Дорофєєва в халатику здивувала визнанням

  • Ви дуже гарна пара
  • Ідеальна пара
  • Як же нам не вистачало ваших спільних фоток. Ви просто не уявляєте, як ми зараз щасливі
  • Які ви милі
  • Які ж ви гарні
  • Найкраща пара
  • Такі щасливі
  • Красиві сильно

Скріншот коментарів

У Instastories Надя привітала чоловіка з днем народження і показала дивовижний досвітній кадр на яхті. "Коли ДН почався ідеально", - написала вона.

Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом

Ідеально! Дорофєєва в купальнику заворожила ніжністю на яхті з іменинником Дантесом

Володимир Дантес зустрів день ррождения в море з дружиною і друзями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва в мікроміні поділилася пікантними фото зухвалої школярки.

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Автор: Lite

Теги Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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