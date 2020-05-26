Дуже шкодую: Ольга Сумська розповіла про бурхливі сварки з чоловіком і ревнощі

Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк – приклад міцної і люблячої пари. Акерская подружжя вже разом 29 років, і при цьому вони зуміли зберегти полум'я пристрасті і інтерес один до одного. Історію свого знайомства і стосунків Ольга розкрила на сторінці в Instagram, а також дала коментар з цього приводу у сюжеті для каналу 1+1.

Так Ольга та її чоловік, актор Віталій Борисюк розповіли про бурхливі сварки, емоційність і ревнощів, а також згадали про своє знайомство і роман.

"Травень - наш місяць. Все сталося в далекі 90-ті, а з'єднав нас Вольтер і Бернстайн під час репетицій бродвейського мюзиклу "Кандід", який був вперше поставлено на сцені театру. Лесі Українки, де ми починали свою творчу діяльність... Коли Віталік мене вперше поцілував, я зрозуміла, що потрапила до того самого чоловіка", - зізналася Ольга.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і донькою (instagram.com/olgasumska)

Вона не приховує – пара може посваритися і навіть бурхливо з'ясовувати стосунки.

"Весь час, ніс до носа - це мало хто витримає. Я просто бачу, як мої сусіди вже тікають один від одного. Якби ми були представниками різних професій, Віталій б не витримав. Навіть кришталеві графини билися колись-те, про що я дуже шкодую", - зізналися актриса і її чоловік.

Але така емоційність пари буває навіть на користь – потім вони обговорюють, як могла виглядати та чи інша емоція на екрані, якщо б вони її втілили по той бік камери.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком (instagram.com/olgasumska)

"Я знаю, кому її ревнувати, а до кого – ні. У мене чуйка вже є і досвід", - заявив Віталій і додав, що не проти зіграти з дружиною еротичну сцену в кіно і навіть втілити на экрнані роль її коханця.

Також Ольга зробила зізнання про чоловіка – він до цих пір чарує і захоплює її, незважаючи на прожиті разом роки. А секрет міцних стосунків від Сумської – зберегти почуття, що ви тільки познайомилися, а не прожили разом багато років.

"Ми з Віталієм далеко не ідеальні, але мені до сих пір подобається його почуття гумору, тембр голосу, вогненний погляд... Певна хімія збереглася й донині, і це найголовніше!" - вважає актриса.

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