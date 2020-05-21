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Нарешті хлопчик: Ольга Сумська розповіла про народження онука

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2020 - 11:41
Нарешті хлопчик: Ольга Сумська розповіла про народження онука
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга поділилася емоціями від народження онука

Місяць тому дочку акторки Ольги Сумської Антоніна народила другу дитину. Стать малюка батьки не повідомляли, та на Instagram-сторінці програми «Ранок з Україною», яка виходить на каналі «Україна», народна артистка зізналась – Тоня народила сина. Однак виявляється, батьки досі не дали хлопчику імені. В ексклюзивному інтерв’ю Лілії Ребрик зірка серіалу «Сага» Ольга Сумська розповіла, як Тоня повідомила їй про народження онука і як називає молодшого брата 2-річна Єва.

21 квітня Антоніна Паперна народила другу дитину. Подробиці появи малюка на світ ані батьки, ані зіркова бабуся не розкривали. Та в прямому ефірі на Instagram-сторінці програми «Ранок з Україною» Ольга Сумська прокоментувала той факт, що стала двічі бабусею.

«Баба Оля власною персоною. Це найбільше щастя, яке можна уявити, всім раджу відчути на повну ці емоції. Тонічка мені зателефонувала прямо з пологового – народила і тільки їй вручили дитятко, вона мені одразу подзвонила. А в мене сльози котяться від цих шалених емоцій, тому що нарешті хлопчик народився. У нас же суцільний матріархат – і ось з’явився мужчина», – поділилась Ольга Сумська в інтерв’ю каналу «Україна».

Попри те, що хлопчику сьогодні рівно місяць, батьки досі не придумали йому ім’я.

«Вони ще думають. Моя онука називає його «мальчик». Там дід Володимир, батько Володимир і третій Володимир вже буде забагато. Коли малюк народився, ми запитували: «Ну як там Володимирович?» Ще вагаються, як назвати», – зізналась артистка у розмові з Лілією Ребрик.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Ольга Сумська
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