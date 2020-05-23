Біля плити не до гламуру: 53-річна Ольга Сумська вразила відвертою зйомкою в шовковій білизні

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса знялася в спокусливій фотосесії в ліжку

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська у свої 53 року захоплює квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і красою. Зірка із задоволенням ділиться в мережі ефектними кадрами - так, на День вишиванки вона з'явилася в розкішному платті-вишиванці білого кольору з пишними рукавами. А нова фотосесія артистки і зовсім вразила шанувальників, адже вона позувала в ліжку у вельми відвертому образі.

На чуттєвих фото Ольга зображена в шовковому комплекті ніжно-рожевого кольору - ночнушці і халатику. Волосся актриси вкладені в легкі локони, а на обличчі гарний макіяж з акцентом на очі.

Вона позувала сидячи і лежачи на ліжку у спокусливих позах. Сумська зізналася, що дуже любить подібні домашні вбрання, але в основному все ж носить вдома спортивний костюм, а в таких образах лише знімається в кіно.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Люблю гарні домашні комплекти з шовку...У мене є декілька прекрасних піжам і халатів,але одягаю в домі спортивний костюм,а в цих комплектах знімаюсь в кіно.. Наскільки часто ми одягаємо цю красу,аби чоловік зробив нам комплімент?Звісно,я б їх носила щодня,але біля плити з борщем не до гламуру..Але душа просить чогось романтичного", - поділилася знаменитість.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники прийшли в захват і скупали Ольгу в компліментах в коментарях.

Чарівно

Олічка ви шикарна в будь-якому образі

Ві неймовірно гарна

гарна жінка

Богиня

Очі у Вас чарівні!

Сексуальна дівчина Ольга

Красуня!!! Красуня!!! Красуня!!!

Чудово виглядаете!!!

Красива фотосесія!!!!

На цих фото так з сестрою схожі)

Дуже приємно подивитись коли жінка так дбайливо за собою доглядає.

Ви дуже гарна))))

Олю, Вам на цих фото максимум 25...Я в захваті

Ви не змінюєтеся. Все так же гарно виглядаєте

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Сумська вразила жіночністю і молодістю в розкішному платті-вишиванці з бавовною.

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Автор: Марта Нікітко