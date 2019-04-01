Зелений настрій: босонога Маша Єфросиніна показала ідеальне літнє плаття

Маша Єфросиніна продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями. На цей раз відома ведуча постала перед дописувачами у яскравому зеленому платті. Нове фото Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Взагалі на знімку багато зеленого, крім літньої сукні, біля телеведучої знаходяться також зелені рослини.

"Ситуація - Зелений", - підписала знімок Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У свою чергу, користувачі мережі не обійшли стороною нове фото Маші і поділилися своєю думкою.

"Сьогодні зелений дуже актуальний і вселяє надію";

"Тонко";

"Скоро все зазеленіє";

"Трендовий колір 2019";

"Марія, тонко підмічено";

"Яка Ви витончена. Для мене Ви - приклад як зовнішньої краси, так і внутрішньої. Спасибі Вам за Ваш світогляд, розум, і те, що Ви доносите до інших жінок";

"Сподіваюся колір зелений у стилі, але не у виборі в майбутньому країни";

"Не очікувала...";

"Гарне плаття і зелений колір мій улюблений";

"Жах";

"Прихована реклама за ЗЕ. Маша, красуня";

"Тільки зелений на стилі";

"Шикарна!!!"

"Маша, суперовий ландшафтний дизайн, або спосіб мімікрувати під середовище. А взагалі, красу зеленню не зіпсувати! Мені подобається!";

"Воу, воу, який камуфляж!!".

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна поділилася секретами свіжості і зізналася у своїх недоліках, і як їх приховує.

Раніше повідомлялося про те, що Єфросиніна розповіла про схуднення до літа і розкрила секрети здорового меню без відмови від солодощів.