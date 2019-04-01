Зелений настрій: босонога Маша Єфросиніна показала ідеальне літнє плаття

Маша Єфросиніна продемонструвала своє зелене плаття
Маша Єфросиніна продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями. На цей раз відома ведуча постала перед дописувачами у яскравому зеленому платті. Нове фото Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Взагалі на знімку багато зеленого, крім літньої сукні, біля телеведучої знаходяться також зелені рослини.
"Ситуація - Зелений", - підписала знімок Єфросиніна.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
У свою чергу, користувачі мережі не обійшли стороною нове фото Маші і поділилися своєю думкою.
"Сьогодні зелений дуже актуальний і вселяє надію";
"Тонко";
"Скоро все зазеленіє";
"Трендовий колір 2019";
"Марія, тонко підмічено";
"Яка Ви витончена. Для мене Ви - приклад як зовнішньої краси, так і внутрішньої. Спасибі Вам за Ваш світогляд, розум, і те, що Ви доносите до інших жінок";
"Сподіваюся колір зелений у стилі, але не у виборі в майбутньому країни";
"Не очікувала...";
"Гарне плаття і зелений колір мій улюблений";
"Жах";
"Прихована реклама за ЗЕ. Маша, красуня";
"Тільки зелений на стилі";
"Шикарна!!!"
"Маша, суперовий ландшафтний дизайн, або спосіб мімікрувати під середовище. А взагалі, красу зеленню не зіпсувати! Мені подобається!";
"Воу, воу, який камуфляж!!".
Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна поділилася секретами свіжості і зізналася у своїх недоліках, і як їх приховує.
Раніше повідомлялося про те, що Єфросиніна розповіла про схуднення до літа і розкрила секрети здорового меню без відмови від солодощів.