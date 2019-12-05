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Зефірка: стильна Настя Каменських показала, як носити тренд зимового сезону

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.12.2019 - 10:26
Зефірка: стильна Настя Каменських показала, як носити тренд зимового сезону
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фото в пастельних тонах

Настя Каменських не встигає переводити дух через щільний робочий графік, втім, такий ритм життя їй до душі. Нещодавно співачка стала тріумфатором премії M1 Music Awards-2019, де артистка удостоїлася відразу двох статуеток, і в той же вечір відправилася на "Х-фактор" підтримати своїх підопічних. А в середу, 4 грудня, Настя виступила на грандіозному концерті "Ніч суперхітів" у столичному Палаці "Україна", а потім ще й встигла дати дистанційне інтерв'ю для мас-медіа Майамі! На сторінці в Instagram зірка поділилася парочкою знімків з закулісся і запропонувала шанувальникам оцінити її трендовий зручний лук.

Настя постала з яскравим сценічним макіяжем і зібраними у високий хвіст волоссям. Співачка позує у зручній і модній шубці з еко-хутра – must have цього сезону. Оригінальна коротка хутряна курточка ніжного відтінку з зефірно-рожевою підкладкою і на замку виглядає дуже стильно! Також на Насті зручний сірий подовжений реглан з великими написами і легінси мпудрового кольору з лампасами.

"Як вам мій look сьогодні?" - кокетливо запитала допитлива артистка.

Зефірка: стильна Настя Каменських показала, як носити тренд зимового сезону

Зефірка: стильна Настя Каменських показала, як носити тренд зимового сезону

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

На тому фото співачка показала свою "творчу родину" і подякувала за підтримку й працю. "У новорічну ніч шукай мене всюди", - заінтригувала Настя.

Зефірка: стильна Настя Каменських показала, як носити тренд зимового сезону

Настя Каменських про своєю командою (Фото: instagram.com/kamenskux)

Більшості шанувальників сподобався стильний аутфіт їх улюблениці. Потап також не залишився в стороні - він "подарував" дружині кілька красномовних смайлів-сердечок.

  • Молодшаєш тільки
  • Клас
  • Дуже красива, з вами ніхто не зрівнятися!
  • О, Боже, яка куртка. Хто це? Де її можна придбати?
  • Чудово як завжди
  • Краса
  • Лук сьогодні смачний солодкий
  • Макіяж дуже крутий
  • Красива і Стильна
  • Куртка агонь
  • Зефірка

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських поділилася ексклюзивними "секретними" фото з близькою людиною.

Живу на два континенти: Каменських зізналася, завдяки чому вдруге стала "Співачкою року" Люблю і пишаюся: Потап ошелешив зворушливим зізнанням і спекотним фото з Каменських
Новини України Настя КаменськихПотап
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