Зефірка: стильна Настя Каменських показала, як носити тренд зимового сезону

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фото в пастельних тонах

Настя Каменських не встигає переводити дух через щільний робочий графік, втім, такий ритм життя їй до душі. Нещодавно співачка стала тріумфатором премії M1 Music Awards-2019, де артистка удостоїлася відразу двох статуеток, і в той же вечір відправилася на "Х-фактор" підтримати своїх підопічних. А в середу, 4 грудня, Настя виступила на грандіозному концерті "Ніч суперхітів" у столичному Палаці "Україна", а потім ще й встигла дати дистанційне інтерв'ю для мас-медіа Майамі! На сторінці в Instagram зірка поділилася парочкою знімків з закулісся і запропонувала шанувальникам оцінити її трендовий зручний лук.

Настя постала з яскравим сценічним макіяжем і зібраними у високий хвіст волоссям. Співачка позує у зручній і модній шубці з еко-хутра – must have цього сезону. Оригінальна коротка хутряна курточка ніжного відтінку з зефірно-рожевою підкладкою і на замку виглядає дуже стильно! Також на Насті зручний сірий подовжений реглан з великими написами і легінси мпудрового кольору з лампасами.

"Як вам мій look сьогодні?" - кокетливо запитала допитлива артистка.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

На тому фото співачка показала свою "творчу родину" і подякувала за підтримку й працю. "У новорічну ніч шукай мене всюди", - заінтригувала Настя.

Настя Каменських про своєю командою (Фото: instagram.com/kamenskux)

Більшості шанувальників сподобався стильний аутфіт їх улюблениці. Потап також не залишився в стороні - він "подарував" дружині кілька красномовних смайлів-сердечок.

Молодшаєш тільки

Клас

Дуже красива, з вами ніхто не зрівнятися!

О, Боже, яка куртка. Хто це? Де її можна придбати?

Чудово як завжди

Краса

Лук сьогодні смачний солодкий

Макіяж дуже крутий

Красива і Стильна

Куртка агонь

Зефірка

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських поділилася ексклюзивними "секретними" фото з близькою людиною.