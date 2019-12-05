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Зефирка: стильная Настя Каменских показала, как носить тренд зимнего сезона

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.12.2019 - 10:26
Зефирка: стильная Настя Каменских показала, как носить тренд зимнего сезона
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала фото в пастельных тонах

Настя Каменских не успевает переводить дух из-за плотного рабочего графика, впрочем, такой ритм жизни ей по душе. Недавно певица стала триумфатором премии M1 Music Awards-2019, где артистка удостоилась сразу двух статуэток, и в тот же вечер отправилась на "Х-фактор" поддержать своих подопечных. А во в среду, 4 декабря, Настя выступила на грандиозном концерте "Ночь суперхитов" в столичном Дворце "Украина", а затем еще и успела дать дистанционное интервью для масс-медиа Майами! На странице в Instagram звезда поделилась парочкой снимков из закулисья и предложила поклонникам оценить ее трендовый удобный лук.

Настя предстала с ярким сценическим макияжем и собранными в высокий хвост волосами. Певица позирует в удобной и модной шубке из эко-меха – must have этого сезона. Оригинальная короткая меховая курточка нежного оттенка с зефирно-розовой подкладкой и на замке выглядит очень стильно! Также на Насте удобный серый удлиненный реглан с крупными надписями и леггинсы пудрового оттенка с лампасами.

"Як вам мій look сьогодні?" - кокетливо поинтересовалась любознательная артистка.

Зефирка: стильная Настя Каменских показала, как носить тренд зимнего сезона

Зефирка: стильная Настя Каменских показала, как носить тренд зимнего сезона

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

На втом фото певица показала свою "творческую семью" и поблагодарила за поддержку и труд. "В новорічну ніч шукай мене всюди", - заинтриговала Настя.

Зефирка: стильная Настя Каменских показала, как носить тренд зимнего сезона

Настя Каменских о своей командой (Фото: instagram.com/kamenskux)

Большинству поклонников понравился стильный аутфит их любимицы. Потап также не остался в стороне - он "подарил" жене несколько красноречивых смайлов-сердечек.

  • Молодеешь только
  • Класс
  • Очень красивая, с вами никто не сравниться!
  • О, Боже, какая куртка. Кто это? Где ее можно приобрести?
  • Чудово як завжди
  • Красота
  • Лук сьогодні смачний солодкий
  • Макияж очень крутой
  • Красивая и Стильная
  • Куртка агонь
  • Зефирка

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских поделилась эксклюзивными "секретными" фото с близким человеком.

Живу на два континента: Каменских призналась, благодаря чему второй раз стала "Певицей года" Люблю и горжусь: Потап сразил трогательным признанием и жарким фото с Каменских
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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