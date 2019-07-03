Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжем

Моніка Беллуччі, яка лише наприкінці минулої зими офіційно представила світу свого бойфренда, днями оголосила про розставання. Нагадаємо, з 36-річним французьким художником Ніколасом Лефевром 54-річна італійська красуня почала зустрічатися у 2018-му році. Хоча точна дата невідома – довгий час закоханим вдавалося приховувати свої стосунки.

Моніка в новому фільмі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Разом пара встигла зробити багато світських виходів, на яких завжди показували глибоку прихильність і любов. Наприклад, в Каннах, у Мадриді... Перші чутки про розлад у зірковій парі з'явилися, коли Моніка стала їздити по івентах одна. Але оскільки вона ніколи не публікувала спільних знімків з Ніколасом, прихильники сподівалися, що це просто збіг. Як показав час, немає диму без вогню.

Кадр з нового фільму Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Щоб уникнути непотрібних розмов і домислів, Беллуччі сама дала відвертий коментар для преси. Французькому журналу F вона заявила, що з цього моменту їх дороги з Ніколасом розходяться. Але вони збережуть дружбу на все життя. Також Моніка додала, що дуже любить Ніколаса і він її багато чому її навчив. Хто був ініціатором і чому вони все ж вирішили піти різними шляхами, ні Моніка, ні Ніколас не пояснили.

Моніка офіційно вільна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Але життя не стоїть на місці, і Моніка, судячи з усього, розставання пережила досить легко. Кілька годин тому вона виклала в мережу досить відвертий образ. На фото вона позує у чорній шкіряній сукні з глибоким декольте. Доповнює картину яскравий макіяж і стильне каре. Втім, образ жінки-вамп вона приміряла не просто так. Легендарна актриса представила шанувальникам нову роботу.

Італійська красуня любить незвичайні ролі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Вона знялася у фантастичному фільмі "Некромант" австралійського режисера Кия Роуч-Тернера. Сюжет оповідає про демонів, що крадуть душі людей через смартфони. Моніка поспішила повідомити, що незабаром фільм вийде в Сіднеї, а потім і в США. У відповідь вона отримала, як зазвичай, масу компліментів і захоплених відгуків про її образі. Судячи з усього, фільм матиме успіх!