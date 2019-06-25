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У всьому блиску: Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі вирушила на вечірку Cartier

Lite » Мода 25.06.2019 - 18:32
У всьому блиску: Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі вирушила на вечірку Cartier
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна Моніка знову вразила всіх своєю красою і молодістю

Моніка Беллуччі – бажана гостя на будь-якому світському прийомі, вона регулярно блищить на найрозкішніших вечорах. І ось – черговий з них. Знаменита італійська красуня відвідала івент французького будинку Картьє, який відбувся в Лондоні. Моніка прийшла на вечір у розкішному вечірньому вбранні: чорній сукні з глибоким декольте, суцільно вкритому блискітками. На грудях у неї сяяло кольє з великим смарагдом в 93.54 карата, а також натуральної перлиною, у вухах – об'ємні сережки з смарагдами. Зрозуміло, всі вишукані прикраси – від винуватця торжества. Доповнили образ стильна укладка, а також легкий макіяж в золотистих тонах.

У всьому блиску: Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі вирушила на вечірку CartierМоніка на вечорі Cartier (фото: instagram.com/cartier)

Фото з шанувальниками поділилася сама Моніка, коротко підписавши: "В Лондоні на івенті Cartier 21 червня". Фолловери визнаної красуні почали тут же бурхливо обговорювати її новий лук, а також всі його деталі. Але в цілому всі коментарі звелися до того, що виглядає вона просто "божественно", а також "стала ще молодше".

У всьому блиску: Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі вирушила на вечірку CartierМоніці до лиця розкішні вбрання (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, на захід вона знову прибула одна, без свого коханого Ніколаса Лефевра. Нагадаємо, на вечірку видання Paris Match Моніка також з'явилася без бойфренда, що посіяла тривогу в лавах її шанувальників. Бо з тих пір, як Моніка офіційно представила світу нову любов, вони завжди ходили на такі івенти разом, демонструючи теплі почуття і прихильність.

У всьому блиску: Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі вирушила на вечірку CartierВенсан Кассель та Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

В той же час як колишній чоловік Моніки – Венсан Кассель – регулярно з'являється у світській хроніці під руку зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі. Нещодавно пара разом відпочивала в Лос-Анджелесі. Виглядали знаменитий актор і досить успішна модель щасливими і веселими. Вони зробили спільне селфі, а також порадували шанувальників безліччю смішних роликів. А ось дитину Амазоні вони показати не поспішають. Хоча численні фанати буквально благають їх про це в коментарях під фото.

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