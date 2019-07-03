ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжем

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 18:56
Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжем
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Знаменита актриса представила нову роботу

Моніка Беллуччі, яка лише наприкінці минулої зими офіційно представила світу свого бойфренда, днями оголосила про розставання. Нагадаємо, з 36-річним французьким художником Ніколасом Лефевром 54-річна італійська красуня почала зустрічатися у 2018-му році. Хоча точна дата невідома – довгий час закоханим вдавалося приховувати свої стосунки.

Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжемМоніка в новому фільмі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Разом пара встигла зробити багато світських виходів, на яких завжди показували глибоку прихильність і любов. Наприклад, в Каннах, у Мадриді... Перші чутки про розлад у зірковій парі з'явилися, коли Моніка стала їздити по івентах одна. Але оскільки вона ніколи не публікувала спільних знімків з Ніколасом, прихильники сподівалися, що це просто збіг. Як показав час, немає диму без вогню.

Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжем

Кадр з нового фільму Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Щоб уникнути непотрібних розмов і домислів, Беллуччі сама дала відвертий коментар для преси. Французькому журналу F вона заявила, що з цього моменту їх дороги з Ніколасом розходяться. Але вони збережуть дружбу на все життя. Також Моніка додала, що дуже любить Ніколаса і він її багато чому її навчив. Хто був ініціатором і чому вони все ж вирішили піти різними шляхами, ні Моніка, ні Ніколас не пояснили.

Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжем

Моніка офіційно вільна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Але життя не стоїть на місці, і Моніка, судячи з усього, розставання пережила досить легко. Кілька годин тому вона виклала в мережу досить відвертий образ. На фото вона позує у чорній шкіряній сукні з глибоким декольте. Доповнює картину яскравий макіяж і стильне каре. Втім, образ жінки-вамп вона приміряла не просто так. Легендарна актриса представила шанувальникам нову роботу.

Здрастуй, свобода! 54-річна Моніка Беллуччі блищить в шкіряному вбранні і з яскравим макіяжемІталійська красуня любить незвичайні ролі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Вона знялася у фантастичному фільмі "Некромант" австралійського режисера Кия Роуч-Тернера. Сюжет оповідає про демонів, що крадуть душі людей через смартфони. Моніка поспішила повідомити, що незабаром фільм вийде в Сіднеї, а потім і в США. У відповідь вона отримала, як зазвичай, масу компліментів і захоплених відгуків про її образі. Судячи з усього, фільм матиме успіх!

Немає нічого важливішого за сім'ю: Кім Кардашян показала рідкісний зворушливий кадр зі всіма сестрами Тіло мрії: 54-річна Елізабет Херлі похвалилася бездоганною фігурою в бікіні
Новини України Моника Беллуччимодаактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся