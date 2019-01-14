Сніданок з жирафом: український ведучий вразив казковими фото з Африки

Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Телеведучий з родиною відправився на відпочинок до екзотичної Кенії

Український ведучий Олександр Скічко з родиною відправився на відпочинок в Африку - вони вже побували на сафарі в окрузі Самбуру в Кенії, тепер же шоумен показав чарівні кадри того, як пройшов один з їх сніданків. Вражаючими знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Разом з дружиною Єлизаветою Юрушевої і її сином від попереднього шлюбу Данилом вони провели ранок у розкішному і незвичайному готелі "Giraffe Manor" - "Садибі жирафів" в передмісті Найробі. Там їх розводять і випускають назад на природу, щоб забезпечити існування виду.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

При цьому вони вільно гуляють і заглядають прямо в кімнати до постояльців, а також частуються з їх столу.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Саме ці казкові моменти і відобразили Скічко з дружиною. На фото жираф зазирає до них у вікно під час сніданку і вивчає, що є смачненького на столі.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

"Вже годину намагаюся поснідати, поки випив тільки каву! Знайомтесь, нова модель африканського пилососу", - написав ведучий.

Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

"Цей сніданок я не забуду ніколи! Це просто нереально! Я в захваті!!!!" - поділилася емоціями Юрушева.

Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Підписники ведучого прийшли в захват від подібних фотографій і зазначили, що вони просто неймовірні, наче з казки або мультфільму.

"Клас! Просто супер";

"Чудеса))) клас";

"Так, напевно, треба було запросити на сніданок)))";

"Яка краса! І дійсно не можна повірити що таке можливо";

"Яке живе спрвжнє фото!!!! Неймовірний кадр!";

"Вогонь! Аж не віриться...";

"Супер, я б так все життя снідала";

"Як добре, що ви поїхали в світ, ми хоч надивимось на всяку неймовірну красуу!!!";

"Як у казці";

"Ваууу!! Все-таки жирафи дійсно заглядають у вікна в той будинок))) классссс. Знімки неймовірні";

"Я так зрозуміла він все з'їв";

"Приборкувач жирафів)))";

"Я уявляю скільки емоцій вас переповнювало", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів: (instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, раніше Олександр Скічко назвав головну "цінність" кухні Африки.

Також ми писали, що під час відпочинку в Кенії на Олександра Скічка справило незабутнє враження африканське сафарі і внутрішній переліт.