Сніданок з жирафом: український ведучий вразив казковими фото з Африки

Телеведучий з родиною відправився на відпочинок до екзотичної Кенії
Український ведучий Олександр Скічко з родиною відправився на відпочинок в Африку - вони вже побували на сафарі в окрузі Самбуру в Кенії, тепер же шоумен показав чарівні кадри того, як пройшов один з їх сніданків. Вражаючими знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Разом з дружиною Єлизаветою Юрушевої і її сином від попереднього шлюбу Данилом вони провели ранок у розкішному і незвичайному готелі "Giraffe Manor" - "Садибі жирафів" в передмісті Найробі. Там їх розводять і випускають назад на природу, щоб забезпечити існування виду.
Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)
При цьому вони вільно гуляють і заглядають прямо в кімнати до постояльців, а також частуються з їх столу.
Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)
Саме ці казкові моменти і відобразили Скічко з дружиною. На фото жираф зазирає до них у вікно під час сніданку і вивчає, що є смачненького на столі.
Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)
"Вже годину намагаюся поснідати, поки випив тільки каву! Знайомтесь, нова модель африканського пилососу", - написав ведучий.
Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)
"Цей сніданок я не забуду ніколи! Це просто нереально! Я в захваті!!!!" - поділилася емоціями Юрушева.
Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)
Підписники ведучого прийшли в захват від подібних фотографій і зазначили, що вони просто неймовірні, наче з казки або мультфільму.
"Клас! Просто супер";
"Чудеса))) клас";
"Так, напевно, треба було запросити на сніданок)))";
"Яка краса! І дійсно не можна повірити що таке можливо";
"Яке живе спрвжнє фото!!!! Неймовірний кадр!";
"Вогонь! Аж не віриться...";
"Супер, я б так все життя снідала";
"Як добре, що ви поїхали в світ, ми хоч надивимось на всяку неймовірну красуу!!!";
"Як у казці";
"Ваууу!! Все-таки жирафи дійсно заглядають у вікна в той будинок))) классссс. Знімки неймовірні";
"Я так зрозуміла він все з'їв";
"Приборкувач жирафів)))";
"Я уявляю скільки емоцій вас переповнювало", - пишуть користувачі мережі.
Скріншот коментарів: (instagram.com/aleksandrskichko)
Нагадаємо, раніше Олександр Скічко назвав головну "цінність" кухні Африки.
Також ми писали, що під час відпочинку в Кенії на Олександра Скічка справило незабутнє враження африканське сафарі і внутрішній переліт.