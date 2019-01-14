Завтрак с жирафом: украинский ведущий поразил сказочными фото из Африки

Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Телеведущий с семьей отправился на отдых в экзотическую Кению

Украинский ведущий Александр Скичко с семьей отправился на отдых в Африку - они уже побывали на сафари в округе Самбуру в Кении, теперь же шоумен показал волшебные кадры того, как прошел один из их завтраков. Впечатляющими снимками он поделился на своей странице в Instagram.

Вместе с супругой Елизаветой Юрушевой и ее сыном от предыдущего брака Даниилом они провели утро в роскошном и необычном отеле "Giraffe Manor" - "Усадьбе жирафов" в пригороде Найроби. Там их разводят и выпускают обратно на природу, чтобы обеспечить существование вида.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

При этом они свободно гуляют и заглядывают прямо в номера к постояльцам, а также угощаются с их стола.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

Именно эти сказочные моменты и запечатлели Скичко с женой. На фото жираф заглядывает к ним в окно во время завтрака и изучает, что есть вкусненького на столе.

Фото: (instagram.com/aleksandrskichko)

"Уже час пытаюсь позавтракать, пока выпил только кофе! Знайомтесь, нова модель африканського пилососу", - написал ведущий.

Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

"Этот завтрак я не забуду никогда! Это просто нереально! Я в восторге!!!!" - поделилась эмоциями Юрушева.

Фото: (instagram.com/lisa.skichko.yurusheva)

Подписчики ведущего пришли в восторг от подобных фотографий и отметили, что они просто невероятные, будто бы из сказки или мультфильма.

"Класс! Просто супер";

"Чудеса))) класс";

"Так, наверное, надо было пригласить на завтрак)))";

"Яка красота! І дійсно не можна повірити що таке можливо";

"Яке живе спрвжнє фото!!!! Неймовірний кадр!";

"Огонь! Аж не верится...";

"Супер, я бы так всю жизнь завтракала";

"Як добре, що ви поїхали в світ, ми хоч надивимось на всяку неймовірну красуу!!!";

"Как в сказке";

"Ваууу!! Все-таки жирафы действительно заглядывают в окна в тот дом))) классссс. Снимки невероятные";

"Я так поняла он все сьел";

"Приборкувач жирафів)))";

"Я представляю сколько эмоций вас переполняло", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев: (instagram.com/aleksandrskichko)

Напомним, ранее Александр Скичко назвал главное "достоинство" кухни Африки.

Также мы писали, что во время отдыха в Кении на Александра Скичко произвело неизгладимое впечатление африканское сафари и внутренний перелет.